Конгрес заради життя: як і чому подія на Закарпатті обʼєднує бізнес та владу

У вересні на Закарпатті відбудеться будівельний конгрес організатори якого прагнуть створити платформу для якісної комунікації між бізнесом та органами державної влади. Головна мета події – зібрати кошти на лікування маленької Леї Динник, яка потребує слухопротезування. Захід відбудеться 4 вересня у Деренівській Купелі і вже отримав значну партнерську підтримку та зацікавленість серед тих, хто працює у сфері будівництва.

Ми вирішили предметніше поспілкуватися з засновницею благодійного фонду «Подаруймо щастя і радість» Наталією Будою аби дізнатися у чому полягає цінність ідеї, як відбувається процес організації, перед якими труднощами довелося постати та яких результатів очікують у підсумку. У процесі розмови познайомилися і з маленькою Леєю та її мамою Марʼяною та дізналися про те, як вони стали важливою складовою цієї події.

Далі більше і з перших вуст.

Як особиста історія та взаємна підтримка вплинули на ваше рішення організувати цей захід? Як з’явилася ідея допомогти саме Леї?

Благодійністю я почала займатися у 2018 році. Створила благодійний фонд «Подаруймо щастя й радість» основним напрямом роботи якого є допомога важкохворим дітям. Причини для цього у мене були особисті. Сьогодні я мама трьох дітей і ще більше розумію прагнення батьків аби їх діти були здоровими.

Так склалося у житті, що ми познайомилися з мамою Леї, Марʼяною і я дізналася їх історію. Оскільки поєднала нас робота, я дизайнер, а Марʼяна архітектор, то і організувати я вирішила щось дотичне до нашої ніші і що б нам допомогло зібрати кошти на лікування Леї.

Мама Леї, архітекторка Марʼяна Динник каже, що дійсно саме робота, сфера будівництва, і познайомила їх з Наталією: «Згодом я розповіла, що у нашої Леї нейросенсорна двостороння глухота і наразі ми у пошуку коштів на лікування. Одне вушко ми вилікували власними силами, але сума за два наразі є непідйомною для нас, а лікування потрібно зробити якомога скоріше, аби Лея мала можливість пізнавати світ та зростати у тому темпі, що і її однолітки. Лік іде на дні. Коли Наталія дізналася все це, то запропонувала організувати подію, яка потенційно буде корисною і всім, хто дотичний до ніші будівництва і нам дасть змогу вилікувати Лею. 33 000 доларів, стільки коштує наразі безтурботне майбутнє нашої дитини».

Наталя додає: «Нас реально об’єднала робота і діти. Моя особиста позиція, що допомагати треба, якщо я маю можливість, час, сили. Я дзвоню Мар’янці постійно. Для мене це про підтримку. А Лея, ця маленька Людина, стала великим поштовхом для прогресивних змін в майбутньому».

Чому саме будівельний конгрес? Окресліть мету та результати, яких очікуєте.

Я дуже люблю Ужгород і регіон. Не планую звідси виїжджати, тому мені важливо бачити тут майбутнє своїх дітей. Нам треба об’єднуватися, генерувати рішення по відбудові країни, які втілюватимемо, коли закінчиться війна. Закарпаття зараз проходить етап змін. Сюди релокувалися різні бізнеси, які драйвлять регіон. І якраз цей конгрес має бути початковою платформою для діалогу. І якщо нам вийде виправдати очікування тих, хто прийде на конгрес – ми зробимо це знову. Дамо усім, хто дотичний до будівництва, платформу для комунікації.

Як мету ми бачимо можливість обʼєднати всіх, хто працює у будівництві, дати їм змогу створювати колаборації, налагоджувати звʼязок між бізнесом та органами місцевого самоврядування аби працювати ефективно. Нам варто показати інвестиційну привабливість країни міжнародним інвесторам аби заручитися їх підтримкою для відбудови. Цей конгрес один із кроків для цього. Організувати таку подію зовсім непросто, але я вирішила йти до кінця, бо не пробачу собі, якщо зійду з дистанції.

Як конгрес вплине на розвиток середнього великого бізнесу в регіоні?

Це дасть змогу бізнесу вийти із зони комфорту. Знайти однодумців, поділитися думками. Бачу цей конгрес для всіх, хто прийде як поштовх до змін. На жаль, є тенденція коли бізнеси закриваються або виїжджають. Ми хочемо на конгресі дати учасникам розуміння, що є підтримка; що їх справа важлива; направити у правильне русло тих, хто немає бачення куди рухатися далі. Ми дамо людям бачення стратегії, дамо інструменти для того аби йти далі розвиватися.

Чи плануєте надалі масштабувати цей конгрес на національний рівень?

Закарпаття є привабливим регіоном з точки зору налагодження міжнародної співпраці у тому числі. Звісно, мені б хотілося вивести конгрес на національний рівень аби обмінюватися компетенціями із забудовниками з усієї України. До того, було б чудово якби у майбутньому ми вийшли на міжнародний рівень. Вважаю, що це дасть нам змогу залучати міжнародних інвесторів, переймати досвід у провідних європейських компаній та ділитися своїм.

Можна сказати, що і зараз конгрес носить рівень національного, адже серед учасників і партнерів є і релоковані компанії, бізнеси з усієї України. Ми зберемо на цю подію тих, хто творить майбутнє українського містобудівництва: забудовників, їх менеджерів з продажу, центри продажів, інвесторів, рієлторів тощо.

Як конгрес може змінити ставлення до важливих соціальних проблем серед бізнес-спільноти?

Значно, надавши платформу для обміну досвідом, обговорення актуальних питань і створення мереж для співпраці. Це можливо через підвищення обізнаності до соціальних проблем, які часто залишаються поза увагою бізнесу; формування інноваційного способу мислення: спікери представлять інноваційні підходи та стратегії розв’язання соціальних проблем, що можуть змінити підходи бізнесу до корпоративної соціальної відповідальності; бажання діяти: особисті історії та приклади успішних ініціатив можуть мотивувати бізнес-спільноту долучатися до розв’язання соціальних проблем, відчуваючи свою роль і відповідальність у суспільстві; зміцнення партнерства: конгрес може стати майданчиком для встановлення нових партнерських відносин між бізнесом, громадськими організаціями та владою, що сприятиме реалізації соціальних проєктів на ширшому рівні.

А як підбирали спікерів?

Конгрес проходитиме у два блоки: перший: для органів державного самоврядування та забудовників; другий для їх менеджерів. Тобто дискусійна панель і навчання для менеджерів з продажів. Відповідно, ми підібрали спікерів, що у форматі дискусії ширше розкриють проблематику містобудівництва, а спікери другого блоку у ширших форматах говоритимуть про ефективні інструменти бізнесу в цілому.

Одним з наших топспікерів буде Геннадій Полонський — доктор економічних наук, професор англійської школи бізнесу, відомий консультант з управління та особистісного розвитку, автор ряду книг виданих в Англії, США, Канаді, Японії. Він розкаже про закордонні кейси, про тамтешній ринок нерухомості, його розвиток і перспективи.

Своєю чергою представники органів місцевого самоврядування розкриють тематику економічного розвитку регіону та туризму. Ми підбирали усіх спікерів так, аби кожен міг взяти для себе щось корисне.

А який найбільший виклик відчули під час організації конгресу?

Діяти попри те, що твою ідею можуть не сприймати. У нас виникали організаційні труднощі через страх деяких людей отримати хейт за основну мету події. Йдеться про те, що крім підтримки військових інші види допомоги не на часі. Не зовсім погоджуюся і вважаю, що якщо можу полегшити страждання дитини, то зроблю це неодмінно. Основний виклик — це зробити, організувати і мати той результат, до якого ми йдемо.

Як цей конгрес може вплинути чи змінити взаємодію між громадами і бізнесом?

І органи місцевого самоврядування і бізнес мають свої завдання та зони відповідальності. Часто вони перетинаються, але не завжди розуміють одне одного чи прислухаються. Це все впливає на суспільство. Конгрес – це нагода зібрати в одному місці і тих і інших та дати їм майданчик для діалогу, для дискусії в якій і народиться істина.

Як партнери підтримують вашу ідею і який взагалі їхній внесок у проєкт?

Я вдячна кожному партнеру, які підтримали подію. Я вражена і захоплена тим, скільки людей поділяє мої ідеї. Генеральним партнером події є будівельна компанія «Rishko Capital», партнерами заходу — будівельна компанія «Gazda», житлові комплекси «MAVERICK», «LIZROME», «Французький Двір», «RIVERVILLE», виробник цегли ТОВ «КИФА», виробник сталевих дверей «Straj», меблевий салон «Kod Design», будинок моди «Reny М», рецептурне агентство «Recipe agency», салон кераміки «Модна Хата», салон паркету «Plashka parquet», магазин техніки «Promogo», салон штор «FIRGANKA», салон дверей «La Porte», салон ламінату «Світ підлоги», магазин будівельних матеріалів «БудМаркет», Рекламний дім «Idea», Компанія «Performance», санаторний комплекс «Деренівська Купіль».

Вони повністю закрили організаційні витрати і далі всі партнерські кошти ми залишаємо на рахунку для Леї. Ті, хто ставить на цей рахунок від 20 000 гривень мають нагоду отримати картину від тата Леї, який є художником. Ми плануємо також на події зробити аукціон з його роботами аби залучити кошти на лікування дівчинки. Ми ретельно звітуватимемо перед партнерами, аби вони були абсолютно упевнені у чистоті наших намірів.

Більше про конгрес: https://zbc-info.com.ua/

Інстаграм: https://www.instagram.com/zbc.info/

Придбати квитки: +38 (050) 158 62 13 або +38 (096) 732 04 00

Марія Расчупкіна для Varosh

Фото: Наталія Павлик



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