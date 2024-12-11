Команда Mykhailov’s team шукає колег в Ужгороді

Mykhailov’s team вже понад 8 років займає позицію одного з кращих роботодавців у Закарпатській області, завдяки безперервному вдосконаленню сервісу у своїх закладах, таких як Порядний Ґазда, Food Love та Chizay Мала гора. Ресторатор Віктор Михайлов переконаний, що такі досягнення стали можливими завдяки ретельній роботі з сервісом, широким можливостям для кар’єрного зростання, особливому підходу до мотивації співробітників та унікальній корпоративній культурі.

Незабаром в Ужгороді команда відкриє двері нового закладу, про що ми розповімо згодом, відтак відкрито наступні вакансії:

офіціант;

бармен;

кухар (різних процесів);

адміністратори залу;

хостес.

Віктор Михайлов виділяє наступні ключові принципи успіху команди:

Легкий старт кар’єри: у Mykhailov’s team створені всі умови для простого старту кар’єри. Завдяки стандартизованим процесам відбору, адаптації та навчання, кандидати можуть легко приєднатися до команди. Головне — бажання працювати, адже наявність попереднього досвіду або спеціальних навичок не обовʼязкова. Компанія розробила на базі всіх закладів навчання, яке за 40 годин повністю надасть базові знання та допоможе опанувати професію кухаря, бармена та офіціанта.

За кожним новим співробітником закріплюється наставник, який допомагає швидко освоїтися. Регулярні зустрічі “one-to-one” зі стрес-менеджером дозволяють ділитися відкритими відгуками та обговорювати будь-які питання. Крім того, співробітники періодично проходять опитування щодо наявності всього необхідного для комфортної роботи. Якщо виявляють прогалини — оперативно це вирішують.

Мотивація та визнання співробітників: Mykhailov’s team створили атмосферу, в якій кожен співробітник відчуває себе важливою частиною команди. Мотивація включає як матеріальні, так і нематеріальні заохочення. Серед них — внутрішні змагання між командами закладів, де переможці отримують додаткові бонуси та мотиваційні заходи.

Компанія регулярно організовує внутрішні «перегони», де команди закладів змагаються за найкращі показники. Переможці отримують не лише додаткові фінансові заохочення, але й участь у мотиваційних заходах.

Розвиток та зростання: Основні цінності Mykhailov’s team спрямовані на те, щоб кожен співробітник міг реалізувати свій потенціал і досягати нових вершин у кар’єрі. А для тих кандидатів, які ще не обрали справу, якою будуть займатись, Mykhailov’s team організовує зустрічі з керівниками того чи іншого підрозділу, щоб зрозуміти де найкраще відкриється потенціал. Компанія акцентує увагу на навчанні, що підвищує ефективність роботи кожного працівника. Це все спрямовано для того, щоб і сервіс і робота були ефективною.

Процес подачі на вакансію також є максимально зручним: можна відправити заявку через платформи (Instagram, Facebook, work.ua, robota.ua) або звернутися безпосередньо до працівників, щоб вас провели до менеджера з рекрутингу. Компанія цінує прагнення до розвитку, орієнтацію на результат, сміливість у прийнятті рішень та стратегічне мислення.

Контакти Mykhailov’s team:

+380993455006

Facebook: https://www.facebook.com/mykhailov.team

Instagram: https://www.instagram.com/mykhailov.team

Марія Расчупкіна, Varosh (за матеріалами Mykhailov’s team)

Фото: Mykhailov’s team