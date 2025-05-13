Колекції 2025 від Valentino

Останні колекції Валентино весни та осені 2025 року знаменують собою трансформаційну главу під творчим керівництвом Алессандро Мікеле. Спираючись на багату спадщину Будинку і наповнюючи її своїм фірмовим еклектизмом, Мікеле представляє серію колекцій, що поєднують історичні відсилання з сучасним дизайном. Весняні колекції 2025 року під назвами Avant Les Débuts та Pavillon Des Folies демонструють гармонійне поєднання елементів, натхненних вінтажем, та сучасної естетики. Ці колекції відображають глибоке занурення Мікеле в архіви Valentino, переосмислення класичних мотивів зі свіжим поглядом.

Кутюрна колекція весна 2025 під назвою Vertigineux заглиблюється в гобелен історичних та культурних відсилань. Мікеле черпає натхнення в таких постатях, як Фрейд і Клеопатра, а також у таких мистецьких течіях, як пуантилізм. Колекція є свідченням його здатності ткати складні наративи за допомогою моди.

На осінь 2025 року Мікеле продовжує досліджувати взаємодію між традиціями та інноваціями. Колекція підкреслює сміливі силуети і складні деталі, підтверджуючи прихильність Valentino до майстерності.

Історія Valentino

Valentino — одне з найбільш знакових імен у світі розкішної моди. Його історія багата на гламур, елегантність і художнє бачення, що охоплює понад шість десятиліть. У 1960 році, в Римі, разом з бізнес-партнером Джанкарло Джамметті Валентино Гаравані заснував свій бренд. З юних років Валентино приваблював світ моди. Він навчався в Парижі у престижній Школі витончених мистецтв та Паризькій синдикативній палаті моди, а потім повернувся до Італії, щоб заснувати власний дім моди.

Валентино швидко став відомим у 1960-х роках завдяки його сукням «Valentino Red», фірмовому яскраво-червоному кольору, який став синонімом бренду. Далі сталося міжнародне визнання на показі мод у Палаці Пітті у Флоренції в 1962 році.

Так Valentino почав одягати ікон, як-от Джекі Кеннеді, яка, як відомо, одягла сукню Valentino на своє весілля з Арістотелем Онассісом у 1968 році.

Valentino у модному світі

Вже у 70-80-х роках Валентино став фаворитом червоних доріжок, відомим своєю позачасовою елегантністю, розкішними сукнями та багатими тканинами. Він розширився до чоловічого одягу, парфумів та аксесуарів. Бренд уособлював la dolce vita — розкіш, відпочинок і красу з римським колоритом. Його творіння часто вдягали такі зірки, як Елізабет Тейлор, Софі Лорен та Одрі Хепберн.

Після майже 50 років роботи Валентино пішов на пенсію у 2007 році, залишивши по собі монументальну спадщину. Його останній показ високої моди в Парижі став грандіозним прощанням, яке відсвяткувало десятиліття досконалості моди.

Насліддя Valentino

Після відходу Валентино Гаравані від справ, почалася нова ера бренду. Креативними директорами після нього були:

⦁ Алессандра Факкінетті (2007-2008);

⦁ Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі (2008-2016) — принесли романтизм та сучасність;

⦁ П’єрпаоло Піччолі (соло, 2016-2023) — широко відомий за відродження високої моди та відстоювання інклюзивності;

⦁ Алессандро Мікеле (2024 – дотепер) — раніше креативний директор Gucci, зараз веде Valentino до нової сміливої глави.

Перебування Мікеле на посаді у Valentino викликало неоднозначну реакцію. Одні хвалять його здатність оживити бренд завдяки своєму особливому баченню, інші висловлюють занепокоєння через схожість з його попередньою роботою в Gucci. Проте, підхід Мікеле, безперечно, вніс у Valentino нову енергію, розширивши межі традиційної класичної естетики бренду.

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