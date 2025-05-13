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На правах реклами

Колекції 2025 від Valentino

13 Травня 2025 27

Останні колекції Валентино весни та осені 2025 року знаменують собою трансформаційну главу під творчим керівництвом Алессандро Мікеле. Спираючись на багату спадщину Будинку і наповнюючи її своїм фірмовим еклектизмом, Мікеле представляє серію колекцій, що поєднують історичні відсилання з сучасним дизайном.  Весняні колекції 2025 року під назвами Avant Les Débuts та Pavillon Des Folies демонструють гармонійне поєднання елементів, натхненних вінтажем, та сучасної естетики. Ці колекції відображають глибоке занурення Мікеле в архіви Valentino, переосмислення класичних мотивів зі свіжим поглядом.

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Кутюрна колекція весна 2025 під назвою Vertigineux заглиблюється в гобелен історичних та культурних відсилань. Мікеле черпає натхнення в таких постатях, як Фрейд і Клеопатра, а також у таких мистецьких течіях, як пуантилізм. Колекція є свідченням його здатності ткати складні наративи за допомогою моди.

На осінь 2025 року Мікеле продовжує досліджувати взаємодію між традиціями та інноваціями. Колекція підкреслює сміливі силуети і складні деталі, підтверджуючи прихильність Valentino до майстерності.

Історія Valentino

Valentino — одне з найбільш знакових імен у світі розкішної моди. Його історія багата на гламур, елегантність і художнє бачення, що охоплює понад шість десятиліть. У 1960 році, в Римі, разом з бізнес-партнером Джанкарло Джамметті Валентино Гаравані заснував свій бренд. З юних років Валентино приваблював світ моди. Він навчався в Парижі у престижній Школі витончених мистецтв та Паризькій синдикативній палаті моди, а потім повернувся до Італії, щоб заснувати власний дім моди.
Валентино швидко став відомим у 1960-х роках завдяки його сукням «Valentino Red», фірмовому яскраво-червоному кольору, який став синонімом бренду. Далі сталося міжнародне визнання на показі мод у Палаці Пітті у Флоренції в 1962 році.
Так Valentino почав одягати ікон, як-от Джекі Кеннеді, яка, як відомо, одягла сукню Valentino на своє весілля з Арістотелем Онассісом у 1968 році.

Valentino у модному світі

Вже у 70-80-х роках Валентино став фаворитом червоних доріжок, відомим своєю позачасовою елегантністю, розкішними сукнями та багатими тканинами. Він розширився до чоловічого одягу, парфумів та аксесуарів. Бренд уособлював la dolce vita — розкіш, відпочинок і красу з римським колоритом. Його творіння часто вдягали такі зірки, як Елізабет Тейлор, Софі Лорен та Одрі Хепберн.

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Після майже 50 років роботи Валентино пішов на пенсію у 2007 році, залишивши по собі монументальну спадщину. Його останній показ високої моди в Парижі став грандіозним прощанням, яке відсвяткувало десятиліття досконалості моди.

Насліддя Valentino

Після відходу Валентино Гаравані від справ, почалася нова ера бренду. Креативними директорами після нього були:

⦁ Алессандра Факкінетті (2007-2008);
⦁ Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі (2008-2016) — принесли романтизм та сучасність;
⦁ П’єрпаоло Піччолі (соло, 2016-2023) — широко відомий за відродження високої моди та відстоювання інклюзивності;
⦁ Алессандро Мікеле (2024 – дотепер) — раніше креативний директор Gucci, зараз веде Valentino до нової сміливої глави.

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Перебування Мікеле на посаді у Valentino викликало неоднозначну реакцію. Одні хвалять його здатність оживити бренд завдяки своєму особливому баченню, інші висловлюють занепокоєння через схожість з його попередньою роботою в Gucci. Проте, підхід Мікеле, безперечно, вніс у Valentino нову енергію, розширивши межі традиційної класичної естетики бренду.

Varosh

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