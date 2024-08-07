INVEST IN UKRAINE: у столиці обговорили привабливість інвестицій у нерухомість Закарпаття

31 липня у Києві відбувся конгрес «INVEST IN UKRAINE». На заході обговорювали три ключові теми: інвестиції в Україну, стан економіки та підготовку до наступного опалювального сезону.

Конгрес став місцем для конструктивного спілкування. Представники влади, інвестиційних фондів, забудовники, архітектори, дизайнери, будівельники, виробники будматеріалів і ГО змогли обмінятися думками та ідеями з приводу сучасних тенденцій ринку нерухомості, технологій, перспективи розвитку та нових можливостей для інвестування. Всього захід зібрав більше 4000 гостей.

CEO ZEZMAN Holding Борис Голденштейн взяв участь у панельній дискусії «Як змінився ринок нерухомості за період війни. Інвестиції за кордон», а директорка девелоперської компанії Олександра Коваль поділилася експертизою в дискусії щодо інвестицій у нерухомість Закарпаття. Також вони разом виступили з презентацією: на прикладі ZEZMAN показали, як девелопер може розвивати Smart Sustainable Cities під час воєнного стану, які кроки робити задля підсилення свого портфелю та освоєння нових ринків.

«Інвестиції відіграють ключову роль у відновленні та розвитку нашої країни. Вони не лише підтримують економіку, але й сприяють об’єднанню громадян і поверненню до мирного життя. Завдяки інвестиціям ми зможемо побудувати сильну та процвітаючу Україну», — зазначив CEO ZEZMAN Holding.

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