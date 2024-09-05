Інтер’єр, затишок, дім: про що говоритимуть на форумі “День ресурсу — затишок вашої оселі”

Форум “День ресурсу — затишок вашої оселі” пройде в комплексі “Деренівська Купіль” 14 вересня. Захід присвячений створенню затишного та функціонального простору у вашому домі. На форумі на вас чекають лекції та майстер-класи від провідних текстильних декораторів та виробників меблів, демонстрація нових технологій та інноваційних рішень, консультації від експертів у різних сферах, розмова з психологом про взаємодію клієнт-продавець в умовах війни, кава-брейк та святковий фуршет з welcome drink.

Форум буде актуальний для дизайнерів, декораторів, виробників меблів, архітекторів, людей, які займаються оновленням своєї оселі, каже Катерина Мамай, організаторка форуму, засновниця благодійного фонду “Країна Добро Ти” та текстильної компанії “Затишок Груп”.

Захід буде відкритий, всі зацікавлені можуть, зареєструвавшись до 12 вересня та сплативши реєстраційний внесок, відвідати форум та отримати відповіді на свої питання щодо інтер’єру.

Компанія “Затишок груп” буде залучена до благодійних ініціатив: зі слів Катерини Мамай, людям, які не мають можливості забезпечити свій дім текстильними елементами, компанія допомагатиме.

— Ми вже проводили багато благодійних заходів і “Затишок вашої оселі” — ще одна можливість допомагати людям. У нас уже працює людина, яка була вимушена переїхати на Закарпаття з Покровського напрямку через війну. Моя ідея — залучення цих людей та забезпечення їх робочими місцями, — каже організаторка форуму.

Дата: 14 вересня 2024 року

Початок реєстрації: 11:00

Час проведення: 12:00 – 19:00

Місце: Курортний комплекс “Деренівська Купіль”, с. Нижнє Cолотвино, 150, Закарпатська область

Участь: 2000 грн