Інновації, сталість та комфорт: секрети проєкту Lizrome від ZEZMAN Holding

В Ужгороді розпочалося будівництво житлового містечка Lizrome, яке інтегрує сучасні технології та принципи сталого розвитку. Команда отримала необхідні дозволи й активно працює над реалізацією першої та другої черги проєкту. Ще на етапі проєктування врахували відгуки місцевих мешканців, які поділилися своїми побажаннями, аби зробити містечко максимально комфортним.

У грудні 2024 року Lizrome отримав нагороду «Проєкт року» від Конфедерації будівельників України за інтеграцію принципів сталого розвитку, сучасних технологій та створення комфортного житлового середовища. Ця відзнака підкреслює, що будівництво може бути відповідальним до міського середовища та громади.

Ми поспілкувалися з Олександрою Коваль, директоркою девелоперської компанії в складі ZEZMAN Holding, аби дізнатися більше про те, як відбувається будівництво, які рішення закладені в проєкті та чого очікувати майбутнім мешканцям.

– Які ключові принципи та цінності відрізняють ZEZMAN Holding на ринку нерухомості?

– Ми реалізуємо свої проєкти за принципом Smart Sustainable City. Це сучасна концепція, яка поєднує інноваційні технології з екологічними підходами для створення комфортних, енергоефективних і сталих міських просторів. У наших проєктах ми впроваджуємо інтелектуальні будівлі, оснащені сенсорами та системами автоматизації. Вони дозволяють оптимізувати споживання енергії, води та ресурсів, роблячи життя мешканців більш комфортним. Використовуємо екологічно чисті матеріали та архітектурні рішення, які сприяють збереженню природи.

Ми інтегруємо принципи Smart Sustainable City у всі проєкти. І наші зусилля були відзначені 12 грудня 2024 року на Ukrainian Buildings Awards у Києві, де ми отримали нагороду «Лідер Smart Sustainable City». Ця відзнака підтверджує наш вклад у створення інноваційних, комфортних і стійких міст. Під час події ми презентували, як реалізуємо цю концепцію в містечку Lizrome.

– Містечко Lizrome в Ужгороді: що вже вдалося зробити і які найближчі плани?

– Ми анонсували Lizrome у травні минулого року на етапі ескізного проєкту. Уже тоді провели значну підготовчу роботу. Наша концепція базується на відкритості до громади. Тому ми раніше вийшли на ринок, аби отримати зворотній звʼязок від потенційних покупців і місцевих жителів. Ми отримали багато відгуків щодо наших проєктних рішень і врахували їх на наступному етапі проєктування.

Будівництво розпочали у грудні 2024 року, після отримання всіх необхідних дозвільних документів. У рамках першої та другої черги проєкт уже допрацьований з урахуванням отриманих відгуків.

Цей рік буде надзвичайно активним. Зараз ми працюємо над котлованом для першої черги будівництва, а одразу після неї почнемо другу чергу. Перша черга передбачає будівництво трьох секцій, зокрема двох житлових, однієї нежитлової, а також підземного паркінгу та бомбосховища під цими будівлями. Друга черга передбачає будівництво четвертої житлової секції та ще один підземний паркінг. Фактично це один великий котлован, розділений лише технологічно. Усі етапи ретельно сплановані. Аби мешканці отримали не лише якісне житло, але й продуману інфраструктуру. Наразі графік будівництва передбачає, що першу чергу ми введемо в експлуатацію в першій половині 2026 року, а другу — з невеликим розривом, через три місяці. У цьому році ми виконаємо значний обсяг робіт, у тому числі з прокладенням інженерних мереж.

– У концепції містечка передбачені дитячий садочок, кав’ярні тощо. Це будуть ваші власні проєкти чи плануєте залучати партнерів?

– Ми відкриті до партнерської співпраці. Наприклад, в Києві я спілкувалася з партнерами, аби залучити їх до відкриття дитячих садочків у нашому містечку. В Одесі ми вже маємо власну школу URBAN SchoolShool, яку відкрили раніше, але зараз більше орієнтуємося на партнерство з професіоналами своєї справи.

Наразі нас цікавить залучення партнерів для кількох ключових об’єктів: дитячих садочків, ресторанів, фітнес-центрів і супермаркетів. Ці блоки є пріоритетними, адже їх поява на ранніх етапах розвитку проєкту сприяє створенню комфортної інфраструктури для майбутніх мешканців. Усі деталі продумані до дрібниць і ми готові співпрацювати з партнерами, які розділяють наші цінності та стандарти якості.

– Як ви обираєте партнерів та які принципи й цінності лежать в основі цих рішень?

– Насамперед ми формуємо перелік функцій, які бачимо в рамках нашого проєкту. Важливо, аби послуги, які пропонує партнер, забезпечували потреби мешканців. Одним із ключових принципів є клієнтоорієнтованість, високий рівень сервісу бренду та його здатність адаптуватися до потреб наших клієнтів.

Щодо постачальників, наприклад, дверей чи будівельних матеріалів, ми працюємо виключно через тендерні процедури. Кожне постачання чи виконання будівельних робіт проходить ретельний відбір. Маємо чіткі вимоги до рівня матеріалів, обладнання та якості виконання робіт.

Крім того, всі матеріали повинні мати необхідні сертифікати. Це не просто питання відповідності стандартам, а й турбота про безпеку, частина нашої відповідальності перед клієнтами.

– Як забезпечуєте комунікацію з клієнтами на всіх етапах взаємодії?

– Ми відкриті до взаємодії та гнучкі, аби створювати цінність і комфорт у кожній деталі. Для цього розробили ZEZMAN App — це e-commerce платформа, яка об’єднує та забезпечує зручну взаємодію з нашими клієнтами, мешканцями та гостями, пропонуючи комплексні рішення для нерухомості, міських і побутових послуг, а також товарів для дому.

Відтак, клієнти можуть керувати своїм житлом і всіма аспектами повсякденного життя прямо зі смартфона. У застосунку доступні функції оплати комунальних послуг, пошуку чи оренди нерухомості без посередників, миттєвого проведення оплат, а також інструменти для вибору найзручнішого фінансового плану чи розстрочки. Це про простоту, прозорість і економію часу.

Застосунок, заснований на десяти принципах Smart Sustainable City, уже став незамінним для понад 10 000 користувачів. Він створює єдине цифрове середовище, у якому кожна дія — від оплати рахунків до доступу до нових послуг — проходить швидко та зручно. Завантажити його можна за посиланнями:

Це зручний інструмент, який дозволяє клієнтам не тільки напряму контактувати з відділом продажів, але й самостійно обирати потрібні послуги з усього переліку.

– Чи вплинули економічні або регіональні виклики на темпи будівництва Lizrome?

– Основною проблемою є дефіцит кадрів — бракує як робітників, так і кваліфікованих фахівців. Ми розвʼязуємо цю проблему шляхом релокації співробітників із центрального офісу або інших регіонів. Це вимушений крок, але необхідний для того, аби зберегти темпи реалізації проєкту. Ми також відкриті до співпраці й переговорів із новими фахівцями.

Щодо економічних чинників, то, звичайно, усі ми живемо в одній країні й відчуваємо наслідки змін у цьому просторі. Періоди затишшя змінюються активністю і нам доводиться адаптуватися до цих “гойдалок”. Закарпаття, на щастя, менше піддається таким коливанням, ніж Київ чи Одеса, але ситуація на ринку вимагає гнучкості.

Загалом ринок нерухомості в Україні дуже різноманітний і сильно відрізняється залежно від регіону. Це суттєво впливає як на попит, так і на підхід до роботи. У кожному місті ми спостерігаємо свої унікальні виклики й особливості, до яких потрібно пристосовуватися.

– Чи були нестандартні або цікаві запити або побажання від клієнтів щодо містечка в Ужгороді?

– Багато запитань стосується території благоустрою. Це дуже приємно, адже сьогодні портрет споживача значно змінився. Люди стали більш вимогливими, обізнаними й професійними у своїх запитах, і це дуже імпонує. Наприклад, активно цікавляться наявністю дозвільної документації на будівництво. І це дуже позитивна тенденція, адже безпека мешканців та інвесторів є першочерговою.

Зважаючи на це, ми навіть плануємо організувати вебінар на тему: “Як правильно вибрати обʼєкт нерухомості?”. Це дуже важливо, бо ризики, пов’язані з документацією, залишаються високими. Кожен покупець повинен знати, як перевірити дозвільні документи, перш ніж інвестувати в нерухомість.

Крім того, змінилися й самі потреби клієнтів. Раніше люди просто прагнули придбати нове житло замість старого. Сьогодні ж вони шукають не лише квартиру, а й комфортне середовище для своєї родини. Важливим стає наявність зон для дітей, цікавого й дружнього ком’юніті, де можна спілкуватися і проводити час із задоволенням. Клієнти хочуть жити в місці, яке пропонує повноцінну інфраструктуру. Саме тому ми розглядаємо проєкт як комплексне рішення.

– Чи розглядаєте ви програми фінансових пільг для тих, хто хоче придбати житло в Lizrome?

– Ми активно працюємо над тим, аби зробити покупку житла доступнішою для наших клієнтів. У нас є розстрочка від забудовника, яка може бути коротко- або довгостроковою, залежно від потреб покупця. Умови розстрочки також впливають на розмір першого внеску, який може бути меншим або більшим. Крім того, ми пропонуємо спеціальні знижки для Збройних сил України та їх сімей.

Допомагаємо нашим клієнтам доєднуватися до державних програм фінансової підтримки. Наприклад, в Одесі наша компанія акредитована за програмою «ЄОселя», і ми були одні з двох забудовників, які пройшли цю акредитацію. Зараз працюємо над реєстрацією об’єктів нерухомості в рамках цієї програми й плануємо подати на акредитацію для Lizrome вже навесні. Як тільки досягнемо потрібного етапу будівництва, одразу розпочнемо реалізацію цієї ініціативи. Також активно вивчаємо інші програми й готові підтримувати наших клієнтів на всіх етапах їх участі в них.

– Які соціальні та екологічні цілі переслідує ZEZMAN Holding у своїх проєктах?

– Ми поєднуємо соціальні та екологічні принципи у всіх наших проєктах. Екологічний аспект реалізується через використання максимально екологічних матеріалів і створення численних зелених зон. Ми хочемо, аби наші мешканці відчували себе комфортно, тому благоустрій займає особливе місце у нашій роботі.

Соціальна відповідальність є не менш важливим аспектом. Ми підтримуємо Збройні сили України та організовуємо заходи для мешканців, які сприяють створенню дружньої спільноти. У Lizrome багато чого створюється для розвитку дітей. Це вкрай важливо, адже ми виховуємо наступне покоління й повинні забезпечити надійний фундамент для його зростання”.

Проєкт Lizrome може викликати різні емоції та думки. Та його концепція побудована навколо створення середовища, яке відповідає сучасним стандартам сталого розвитку. Команда ZEZMAN Holding підкреслює, що вони намагаються враховувати потреби громади, працювати відкрито та інтегрувати рішення, які можуть стати корисними для міста. Час покаже, чи стане Lizrome прикладом збалансованого розвитку, але вже зараз це спроба знайти компроміс між сучасною архітектурою, збереженням природи та потребами людей, які тут житимуть.

Більше про містечко Lizrome в Ужгороді: https://lizrome.com.ua/

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: ZEZMAN Holding