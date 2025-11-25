Експрес Поштовий Сервіс — пряма модель міжнародної доставки: від документів до комерційних відправлень

Українці щодня відправляють за кордон документи, доручення, паспорти комерційних товарів, зразки продукції для партнерів, деталі для виробництва, каталоги для виставок, особисті відправлення – і так само щодня застрягають у правилах міжнародних експрес-перевізників. Помилка в інвойсі, неточний опис товару або невірно обраний сервіс можуть зірвати дедлайн і коштувати подвійної оплати. Експрес Поштовий Сервіс (ТМ SEMERO) створив модель прямого бронювання, у якій складну міжнародну логістику беруть на себе фахівці, а бізнес отримує передбачувану доставку й супровід українською мовою. Це простий спосіб прямого доступу до глобальної логістики без зайвих барʼєрів.

Про виклики та можливості прямого бронювання міжнародних відправлень ми поговорили із засновником SEMERO Петром Єрмолаєвим.

Чому виникла потреба у форматі прямої доставки

Класична модель передбачає, що клієнт сам шукає яким чином відправити документи чи речі в Україну, підбирає самостійно міжнародного перевізника та відповідає за всі етапи. Це створює ризики та помилки при заповненні супровідних документів, що навантажує людей процесами, які можуть мати наслідки при проходженні митного контролю.

Петро каже: “Ми побачили, що клієнти постійно застрягають на одних і тих самих етапах. Вони знаходять відділення, намагаються заповнити документи, запитують людей у черзі, шукають інструкції в інтернеті. Усе це не має стосунку до їх реального завдання. Людина хоче надіслати документи або вантаж. Усе інше повинен робити сервіс. Ось з цього і почалося формування нашої моделі прямого бронювання”.

Потреба стала очевидною під час масової релокації. Люди опинилися за кордоном і були вимушені комунікувати з українськими компаніями, державними установами та партнерами. Спроби самостійно оформити міжнародну доставку нерідко завершувалися поверненнями, подвійною оплатою або затримками, які руйнували важливі дедлайни.

Суть моделі прямого бронювання

Модель SEMERO працює у межах глобальної системи DHL, FedEx та UPS. Компанія не створює альтернативну логістику і не намагається повторювати роботу цих перевізників, а дає клієнту зрозумілий вхід у систему і супроводжує кожний етап так, щоб процес став прозорим та контрольованим.

“Ми даємо людині доступ до можливостей міжнародних перевізників через сервіс, який працює українською мовою і з повним розумінням того, як виглядають митні вимоги у різних країнах. Клієнт не має стрибати між сайтами, формами та інструкціями. Він просто пише у месенджер, описує ситуацію, а далі ми ведемо його від першої хвилини до моменту вручення” — додає Петро.

З технічної точки зору процес виглядає дуже просто. Клієнт надсилає у месенджер дані про відправлення. Менеджер уточнює необхідні деталі, порівнює варіанти DHL, FedEx та UPS, підбирає маршрут і формує всі документи. Після підтвердження бронюється кур’єр або визначається пункт прийому. Клієнт отримує трек номер і супровід упродовж усього маршруту.

Перевага сервісу у ситуаціях, коли клієнт перебуває за кордоном

Саме закордонні відправлення стали найбільшим викликом для людей, які опинилися у незнайомих країнах. У багатьох випадках складно знайти потрібне відділення, не завжди зрозуміло, як працюють правила щодо документів і вартості, а також часто виникають проблеми з формами, які потрібно заповнювати мовою країни перебування.

“Ми щодня отримуємо звернення від людей, які живуть у Таїланді, Німеччині, Іспанії, Франції, Польщі. Усі вони стикаються з однаковою проблемою. Вони не знають, де оформлювати DHL або FedEx, не хочуть розбиратися у місцевих правилах і не мають часу на експерименти. Коли вони пишуть нам, вони отримують консультацію українською і одразу зрозумілий план дій. Це економія часу і зниження ризиків”.

У багатьох випадках саме правильне оформлення документів визначає, чи пройде відправлення митницю без затримок. Це найважливіший момент, на який SEMERO робить акцент.

Авіадоставка як основа маршруту та реальні терміни

Міжнародні експрес-відправлення завжди проходять через авіаетап. Саме він визначає швидкість маршруту від країни відправлення до Європи, після чого вантаж рухається далі авто або внутрішніми лініями перевізника. Саме ця технологія формує вартість послуги і пояснює, чому експрес-доставка не може бути дешевою.

“Є бажання отримати посилку у США за десять доларів і за два дні. Ми всі хочемо швидко і дешево. Проте міжнародна експрес-логістика працює за іншими законами. Це авіаперевезення, це міжнародні хаби, це контроль часу, це страхування. Тут не може бути дешевих рішень. Є лише передбачуваний результат або хаос. Ми працюємо з передбачуваним результатом. Саме тому SEMERO працює виключно з DHL, FedEx та UPS. Це перевізники, які мають розгалужену мережу, високі стандарти маршрутизації та стабільні результати навіть у складних країнах”.

Які типи відправлень найчастіше проходять через SEMERO

У фокусі компанії документи і комерційні вантажі. Це те, що потребує особливої точності у митних деклараціях. Сюди належать договори, сертифікати, тендерні пакети, нотаріальні документи, зразки продукції, деталі, каталожні позиції, вироби легкої промисловості та інші комерційні категорії.

“Не існує дрібниць у міжнародних деклараціях. Якщо вказати товар неправильно або не доповнити опис потрібними деталями, митниця зупинить вантаж. Саме тому ми беремо на себе оформлення документів. Це відповідальність, яка напряму впливає на успіх доставки”.

Митний супровід як гарантія передбачуваності

Для бізнесу цей етап є ключовим. Саме митні формальності найчастіше стають точкою ризику. SEMERO працює у форматі консультування, підготовки документів та супроводу, щоб уникнути додаткових платежів або затримок.

“Митні правила не терплять інтуїції. Тут повинні працювати знання та досвід. Ми пояснюємо клієнтам, що саме потрібно вказати і чому. Це значно зменшує ризики і робить маршрут контрольованим”.

Комунікація в одному чаті як основа сервісу

Підтримка у месенджерах стала головним каналом комунікації. Вона дає можливість швидко реагувати на зміни, доповнювати документи, відповідати на уточнення і зберігати всю історію в одному місці:

“Люди хочуть простоти. Вони хочуть знати, що все під контролем, і мати людину, яка відповість на запитання. Формат одного чату створює відчуття, що сервіс поруч і що кожний етап можна перевірити в один клік. Це сучасна логіка роботи і ми її повністю підтримуємо”.

Модель прямого бронювання від SEMERO стала відповіддю на реальну потребу українського бізнесу та приватних відправників. Вона прибирає бар’єри входу в складну систему міжнародної доставки, зменшує ризики, забезпечує правильне оформлення документів і дозволяє людям працювати з глобальними перевізниками без зайвих кроків.

У час, коли швидкість і точність стають критичними для роботи на міжнародних ринках, така модель стає не лише зручною. Вона стає стратегічною необхідністю. SEMERO пропонує сервіс, який поєднує експертність, персональну підтримку і глобальні можливості. Це створює той рівень довіри та передбачуваності, який для багатьох компаній перетворюється на реальну конкурентну перевагу.

Компанія Експрес Поштовий Сервіс приймає до міжнародної доставки документи та вантажі за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська-обʼїзна, 12.

