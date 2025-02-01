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На правах реклами

EatMeCafe святкує 10-річчя та запрошує ужгородців на романтичну акцію «Waffle Lovers»

1 Лютого 2025 22

До Дня святого Валентина ужгородське EatMeCafe, яке вже десять років тішить гостей вишуканими фірмовими вафлями, десертами, запашною кавою та атмосферою затишку, підготувало особливий подарунок для своїх відвідувачів. Святкова акція «Waffle Lovers» стане чудовою нагодою розділити приємні моменти з коханими, друзями чи навіть улюбленими тваринками. А найголовніше – серед учасників розіграють сертифікат на 5 000 гривень, який можна витратити на солодощі, сніданки чи каву.

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EatMeCafe: 10 років солодких вражень

EatMeCafe давно стало знаковим місцем для поціновувачів якісної кави, авторських десертів та легендарних бельгійських вафель. Заклад, що розташований у самому серці Ужгорода, відомий своєю гостинністю та уважним ставленням до кожного відвідувача.

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З нагоди Дня закоханих кафе пропонує взяти участь у святковій акції, яка триває з 1 до 14 лютого.

Як взяти участь у «Waffle Lovers»?

14 лютого о 20:00 буде визначено переможця, який отримає сертифікат на 5 000 грн для смакування  улюбленими солодкими чи солоними вафлями, сніданками чи обідами, ароматною кавою чи іншими десертами з меню.

Eat Me (5)

EatMeCafe чекає вас за адресою:
Ужгород, вул. Волошина, 22
Телефон: +380 (66) 206 16 99
Instagram: @eatme_cafe

Приходьте особисто святкувати разом із EatMeCafe, чи замовляйте доставку, щоб насолодитися смачною їжею вдома чи на роботі. Нехай цей лютий буде по-справжньому солодким!

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