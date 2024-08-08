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Дика вода, доступна для всіх: на Закарпатті відкрили перший в Україні бювет з джерельною водою на території виробництва

8 Серпня 2024 156

Виробник мінеральної води “Крайна” встановив бювет з джерельною водою: там усі охочі можуть набрати первозданної води, яку подарувала нам природа — без жодних втручань в її склад.Dji 0076

На Закарпатті, яке багате на джерела, існує давня традиція набирати воду з джерела або криниці, бо таку воду вважають натуральною, чистішою… Але проблема в тому, що такі джерела не проходять перевірку на відповідність санітарним нормам. Так само цим нормам може не відповідати й місце витоку: тобто, сама вода — чиста, але бактерії потрапляють у неї зі старого краника, неохайного місця поруч тощо.

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На відміну від таких не облагороджених джерел, вода в бюветі “Крайна” проходить ретельні та регулярні лабораторні дослідження та відповідає всім санітарним нормам.  І при цьому всьому вона залишається натуральною — адже надходить безпосередньо зі свердловини. 

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“Для нас було важливо поєднати любов до дикої води із безпекою та зручністю. Так виникла ідея відкрити бювет: такий, куди було б зручно під’їхати, провести час з родиною і в той самий час набрати води, яка залишається первозданною і водночас є перевіреною і безпечною для споживання, — розповідає співвласник компанії “Крайна” Василь Ябрик. – Ми зрозуміли, що це перший бювет на виробництві мінеральної води в Україні, бо відвідали багато таких — і всі вони, як правило, закриті для відвідувачів. Ми ж навпаки, встановлюємо бювет безпосередньо на виробництві, бо хочемо бути відкритими для всіх”.

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Крім того, важливо, що для добування води не використовується штучний тиск чи насоси:  вода зі свердловини, проходячи крізь шари вулканічних порід, виходить на поверхню під власним тиском. Це важливо, бо таким чином не порушується ні природний баланс (скільки безпечно забрати води зі свердловини), ні молекулярний склад самої води (щоб вона не втратила своїх якостей та властивостей і залишалася натуральною).

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Для відвідувачів тут облаштовано зручну парковку, зону відпочинку, де можна випити кави, скуштувати смаколики та просто приємно провести час. Воду можна набирати у власну тару або придбати на місці.

Також важливо, що для зручності бювет відкритий для відвідувачів 24/7, аби ви могли набрати води тоді, коли зручно саме вам. Вартість води — цілком символічна: 1 літр за 2 гривні.

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Бювет розташований на території виробництва “Крайна” в селі Нижнє Солотвино, Ужгородський р-н (адреса: 55А, 89442).

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# бювет # Василь Ябрик # вода # дика вода # закарпаття # Крайна # питна вода # ужгород

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