Facebook
Instagram
YouTube
На правах реклами

Друк на рюкзаках: переваги та технології виробництва

27 Лютого 2025 11

Найчастіше брендування продукції застосовується до паперових виробів (блокноти, календарі, щоденники), одягу (футболки, худі) або різних аксесуарів (чашки, ручки, пляшки для води). Водночас не менш ефективним типом реклами буде друк на рюкзаках, який виконується різними технічними методами. Таку послугу пропонує компанія VIP-PRINT, ми ж розповімо про технології та переваги цього друку.

рюкзак

Чому варто замовити брендування рюкзаків?

Нанесення логотипа на рюкзак широко використовується в маркетингових цілях з різних причин:

Щодо додаткових переваг, тут варто відзначити відсутність обмежень вибору дизайну. Ви можете перенести на рюкзак будь-яке зображення, зокрема невеликий логотип або зображення на всю поверхню виробу. Такий аксесуар можна використовувати як корпоративну річ, повноцінний товар або рекламний сувенір. Друк на рюкзаках особливо популярний серед туристичних компаній, служб доставлення та тренажерних залів. Також виготовлення продукції замовляють приватні навчальні заклади, спортивні клуби та інші організації.

Технології друку на рюкзаках

Перенести зображення на тканину можна одним із таких способів:

Ви також можете обрати машинну вишивку логотипа, яка гарантує високу якість і тривалий термін служби. Детальнішу інформацію про особливості нанесення та вартість послуг ви отримаєте від менеджерів компанії VIP-PRINT.

 

0 #
# VIP-print # брендування # вишоивка логотипу # друк dtf # Друк на рюкзаках # флексографічний друк # шовкографія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Old CONTINENT: очікуване повернення легендарного ресторану у серці Ужгорода

Здоров’я і кар’єра: чому регулярні обстеження важливі для тих, хто веде малорухливий спосіб життя

Інновації, сталість та комфорт: секрети проєкту Lizrome від ZEZMAN Holding

Як психічне здоров’я впливає на все, що з нами відбувається, – пояснюють психотерапевти медичного центру Iris Cosmo