Друк на рюкзаках: переваги та технології виробництва

Найчастіше брендування продукції застосовується до паперових виробів (блокноти, календарі, щоденники), одягу (футболки, худі) або різних аксесуарів (чашки, ручки, пляшки для води). Водночас не менш ефективним типом реклами буде друк на рюкзаках, який виконується різними технічними методами. Таку послугу пропонує компанія VIP-PRINT, ми ж розповімо про технології та переваги цього друку.
Нанесення логотипа на рюкзак широко використовується в маркетингових цілях з різних причин:
Щодо додаткових переваг, тут варто відзначити відсутність обмежень вибору дизайну. Ви можете перенести на рюкзак будь-яке зображення, зокрема невеликий логотип або зображення на всю поверхню виробу. Такий аксесуар можна використовувати як корпоративну річ, повноцінний товар або рекламний сувенір. Друк на рюкзаках особливо популярний серед туристичних компаній, служб доставлення та тренажерних залів. Також виготовлення продукції замовляють приватні навчальні заклади, спортивні клуби та інші організації.
Перенести зображення на тканину можна одним із таких способів:
Ви також можете обрати машинну вишивку логотипа, яка гарантує високу якість і тривалий термін служби. Детальнішу інформацію про особливості нанесення та вартість послуг ви отримаєте від менеджерів компанії VIP-PRINT.