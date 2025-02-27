Друк на рюкзаках: переваги та технології виробництва

Найчастіше брендування продукції застосовується до паперових виробів (блокноти, календарі, щоденники), одягу (футболки, худі) або різних аксесуарів (чашки, ручки, пляшки для води). Водночас не менш ефективним типом реклами буде друк на рюкзаках, який виконується різними технічними методами. Таку послугу пропонує компанія VIP-PRINT, ми ж розповімо про технології та переваги цього друку.

Чому варто замовити брендування рюкзаків?

Нанесення логотипа на рюкзак широко використовується в маркетингових цілях з різних причин:

ефективна реклама – завдяки нанесенню на аксесуар назви, рекламного гасла та іншої інформації можна підвищити впізнаваність компанії та її продукції;

поліпшення іміджу – випуск брендованої продукції зміцнює імідж компанії в очах потенційних партнерів;

широке охоплення – рюкзаки використовуються і в приміщенні, і на вулиці, тому за допомогою нанесення логотипа ви значно збільшите охоплення аудиторії, на яку буде спрямована реклама.

Щодо додаткових переваг, тут варто відзначити відсутність обмежень вибору дизайну. Ви можете перенести на рюкзак будь-яке зображення, зокрема невеликий логотип або зображення на всю поверхню виробу. Такий аксесуар можна використовувати як корпоративну річ, повноцінний товар або рекламний сувенір. Друк на рюкзаках особливо популярний серед туристичних компаній, служб доставлення та тренажерних залів. Також виготовлення продукції замовляють приватні навчальні заклади, спортивні клуби та інші організації.

Технології друку на рюкзаках

Перенести зображення на тканину можна одним із таких способів:

друк DTF – передбачає суцільне перенесення малюнка під впливом високих температур;

трансферний друк – має два етапи, де на першому картинка через трафарет наноситься на папір, а на другому друкується на тканині за допомогою термопресу;

шовкографія – характеризується рельєфним зображенням завдяки використанню спеціальних фарб;

флексографічний друк – малюнок друкується на вініловій плівці, після чого термопресом переноситься на тканину.

Ви також можете обрати машинну вишивку логотипа, яка гарантує високу якість і тривалий термін служби. Детальнішу інформацію про особливості нанесення та вартість послуг ви отримаєте від менеджерів компанії VIP-PRINT.