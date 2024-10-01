Де купувати аптечку для автомобіліста

Кожна поїздка на автомобілі може призвести до позаштатної ситуації. Навіть водії з багаторічним стажем потрапляють в аварії через дії інших, менш досвідчених учасників дорожнього руху. І хоча сучасні автомобілі оснащені всіма можливими засобами захисту, ймовірність травмування водія та пасажирів залишається високою.

Щоб мати змогу надати постраждалим першу допомогу до приїзду кваліфікованих лікарів, у машині потрібно мати аптечку. Вона повинна містити всі необхідні медикаменти та засоби, які мають бути якісними та непростроченими. Про те, де купити аптечку для автомобіля, розповімо далі.

Що входить до автомобільної аптечки

Автомобільна аптечка необхідна для надання першої екстреної допомоги, тому дуже важливо, щоб вона була зібрана правильно. Її комплектація стандартна і визначається Правилами дорожнього руху. До набору входять:

⦁ матеріали та пристосування для зупинки кровотеч;

⦁ усе необхідне для обробки та знезараження ран;

⦁ матеріали для надання допомоги за опіків та інших пошкоджень.

Це стандартна комплектація, яка передбачена регламентом. Але водій може на власний розсуд додавати до набору препарати та інструменти, які вважає необхідними. Наприклад, не завадять препарати за шлунково-кишкових розладів, засоби від укусів комах, антисептики для рук, термоковдра (ізотермічна плівка), засоби для промивання очей. Також додайте до аптечки ліки, які потрібні вам або вашим пасажирам за станом здоров’я (протиастматичні препарати, інсулін тощо). Після використання будь-яких засобів з аптечки обов’язково поповніть їх запаси. Періодично перевіряйте, чи всі медикаменти на місці та в належному стані.

Аптечка має бути в доступному місці, щоб до неї можна було дістатися швидко і без зусиль. Найчастіше її розміщують у багажнику або під сидінням водія.

Де краще вибирати автомобільну аптечку

Ці набори продаються у звичайних аптеках. Якщо упаковка дозволяє, варто відкрити її і переконатися в якості складових. Якщо ні, то можна запитати у продавця, продукцію якого виробника він міг би порекомендувати.

Автомобільні аптечки також продаються онлайн. Зокрема, їх можна придбати в спеціалізованих магазинах, що реалізують товари для водії. Щоб не помилитися у виборі, варто попередньо ознайомитися з відгуками клієнтів, які вже зробили покупку. Другим критерієм має бути репутація виробника. Найякісніші набори пропонують великі та відомі компанії, які дорожать своєю репутацією. Часто вони пропонують різні способи оплати: під час оформлення або отримання товару. Також доступна доставка Україною.