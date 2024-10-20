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Біда, якій можна запобігти: медичний центр «ІРИС КОСМО» закликає жінок до регулярних профілактичних оглядів молочних залоз

20 Жовтня 2024 17

Молочну залозу лікарі називають «дзеркалом жіночого здоров’я». Біль, нагрубання, неприємні ниючі відчуття, візуальні та пальпаторні зміни, перенесена травма — серйозний привід негайно показатися спеціалісту. Легковажність та ігнорування проблеми призводять до сумних наслідків. 

     Незважаючи на постійне інформування щодо поширення  раку молочної залози, статистика невтішна: щороку в кожної четвертої-п’ятої українки діагностують рак молочної залози на занедбаній III-IV стадії. При цьому виявлена на ранніх стадіях недуга у приблизно 95% випадків є виліковною. 

До Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, який відзначають 20 жовтня, Ужгородський медичний центр «ІРИС КОСМО» започаткував щорічну акцію. Протягом кількох днів жінки мали можливість зробити УЗД, клінічне обстеження молочних залоз і залежних лімфовузлів зі знижкою 50%, а також отримати консультацію провідної гінекологині Ірини Пацкань. 

Ми поговорили з Іриною Іванівною про причини захворювання, перші симптоми та наслідки ігнорування проблеми, а також тенденції у суспільстві щодо регулярних обстежень.

Довідково: 

Ірина Пацкань — лікарка акушерка-гінекологиня, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри охорони материнства і дитинства Ужгородського національного університету, голова ГО «Асоціація акушерів-гінекологів Закарпатської області».

Закінчила Чернівецький медичний інститут.  

Медичний стаж в акушерстві і гінекології — 45 років. 

Протягом 19 років — головна акушерка-гінекологиня департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

Ірина Пацкань

– На які симптоми слід звернути увагу жінці, аби не проґавити час у лікуванні раку молочної залози?

Слід наголосити, що раку молочної залози передують дисгормональні захворювання – вузлові та дифузні мастопатії, які потребують своєчасної діагностики і лікування. Частота доброякісних захворювань грудей у віці до 30 років становить 25%, а дисгормональної гіперплазії дівчат-підлітків – 35,9%. Усі хворі на мастопатію підлягають диспансерному нагляду з об’єктивним оглядом не рідше 2-3 разів на рік.

    Головні симптоми раку молочної залози у жінок:

     Також важливим симптомом онкології молочних залоз може бути наявність ущільнення, тому жінкам важливо проводити огляд і пальпацію самостійно раз на місяць.

     На жаль, на початковій стадії, при малих розмірах пухлини, ознаки захворювання можуть бути відсутні, а патологію часто можна виявити тільки на профілактичному огляді. 

Онкологія грудей може розвиватися не тільки у жінок, а й у чоловіків. Серед симптомів: наявність лімфовузлів у ділянці пахвової западини, виявлення ущільнення в зоні соска, у деяких випадках спостерігаються виділення із сосків.

    Усе це є серйозними підставами до огляду  гінеколога або онколога зі скеруванням, при потребі, на поглиблене обстеження, зокрема біопсію, УЗД, КТ чи МРТ.  

– Багато жінок свідомо відтягують візит, боячись почути страшний діагноз.

На жаль, так. Однак якщо рак виявити на І стадії, вірогідність вилікування мають 95% жінок, ІІ стадії – 80%, ІІІ – 50% і менше. Тому чим швидше ви звернетеся, тим більша вірогідність видужати і повернутися до повноцінного життя. 

– Щороку пропаганді боротьби з раком молочної залози у пресі, на телебаченні приділяється багато уваги. Відбуваються різні акції на вулицях, у навчальних закладах читають лекції та проводять семінари, просвітницькі бесіди. Чи помічаєте ви, що закарпатки стали більш обізнаними у цьому питанні?

Я можу робити висновки з урахування пацієнток, які до мене потрапляють, а також керуючись офіційними статистичними даними по області. Рак молочних залоз посідає ІІ місце за кількістю виявлених випадків після раку шийки матки і ІІІ місце у структурі загальної онкологічної захворюваності. 

 Рівень обізнаності недостатній. На жаль, часто жінки приходять уже тоді, коли є виражені суб’єктивні та об’єктивні ознаки і хвороба запущена. 

– Чи кожна жінка може захворіти на рак молочної залози? 

     Практично кожна, але є групи ризику, яким слід бути особливо уважними до свого здоров’я:

та інші фактори, які є попереджувальними «дзвіночками» про високу вірогідність захворювання. 

Ірина Пацкань

– Протягом 10 та останніх 2,5 років широкомасштабного вторгнення росії в нашу країну українки перебувають у постійному стресі через війну. Багато в кого чоловіки на фронті, хтось втратив близьких, військові повертаються додому поранені, у важкому психічному стані. Можна зрозуміти жінок, які перестають піклуватися про своє здоров’я…

Безумовно, це так. Хронічний стрес є фактором збою роботи всіх систем і органів, а особливо гормонального фону, враховуючи ведучу роль центральної нервової системи. Але нам потрібно вижити – як нації, як народу…

Іншим ми можемо допомагати тільки тоді, коли самі будемо здорові. На долю сучасних жінок багато чого випало.

Вони дбають про сім’ї, героїв-воїнів, дітей і тому повинні бути сильними. Закликаю дівчат, жінок берегтися, любити себе. Хоча б раз на рік пройти профогляд, своєчасно звертатись із виявленими проблемами для обстеження і корекції порушень. Репродуктивне здоров’я є складовою загального поняття «здоров’я», що  особливо актуально в умовах глибокої демографічної кризи в Україні. 

– Чи впливає рак молочної залози на здатність жінки завагітніти та виносити здорову дитину?  

Людський організм дивовижний. Навіть після перенесеного захворювання з адекватним лікуванням пацієнтка може стати мамою.

Згідно зі статистикою, приблизно 3% жінок, які перенесли рак молочної залози, вагітніють і стають матерями. Це стосується й інших локалізацій онкозахворювань органів репродуктивної системи. У моїй практиці такі випадки були.

Сучасні методи лікування дозволяють зберегти фертильність. Проте, плануючи вагітність, варто отримати фахову консультацію відповідних фахівців. 

Ірина Пацкань

– Які ще фактори можуть завадити жінці завагітніти і виносити здорового малюка? Ваші спостереження.       

Порушенню фертильності та безпліддю сприяють: незадовільний стан загального здоров’я внаслідок зростання соматичних захворювань, негативні  наслідки пандемії COVID-19, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, нездоровий та малорухомий спосіб життя без мінімального фізичного навантаження, незадовільна екологія. Науковці світу продовжують вивчати ці питання з точки зору доказової медицини. 

     Особливо небезпечними є саме інфекції, що передаються статевим шляхом, переважно вірусного походження. Їх перебіг не має виражених симптомів, а перехід у хронічну і часто невиліковну форму призводить до порушення менструального циклу, ендометріозу, безпліддя та інших гінекологічних захворювань. При вагітності — до самовільного переривання або завмирання плоду, вроджених вад розвитку малюка, передчасних пологів, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

– Коли мама вперше повинна привести доньку до гінеколога, щоб запобігти можливим проблемам? 

В ідеалі перший огляд відповідності стану зовнішніх статевих органів до норми  визначається неонатологом при народженні дівчинки, потім дитячим гінекологом в 1 рік та на третьому році життя. Надалі — під час вступу в дитячий садок, школу і під час статевого дозрівання у віці 12-15 років, тобто з початком менархе.

Якщо скарг немає, консультація має санітарно-просвітницький характер щодо норми менструального циклу, гігієни, безпеки можливих статевих відносин у підлітковому віці, а також лікар дає оцінку загального та статевого розвитку, стану органів репродуктивної системи, зокрема молочних залоз. 

– Як щодо щеплення проти раку шийки матки?

Рак шийки матки переважно викликається високоонкогенними штамами папіломовірусної інфекції, яка передається статевим шляхом. На сьогодні виявлено близько 100 штамів, з них 19 визначені високоонкогенними, а діагностуються в комерційних лабораторіях лише 14. Найбільш поширеними є 16, 18, 31, 33, 45 типи. 

Серед методів запобігання інфікування: вакцинація «Церварикс» — 0-1-6 місяців (16,18,31,33,45) та «Гардасил» — 0-2-6 місяців (6,11,16,18), а також бар’єрні засоби контрацепції (презерватив, сперміциди). Показання до вакцинації як первинної профілактики: для дівчат з 11-12 років, ідеально до початку статевого життя; для дівчат і жінок у віці від 18 до 25 років може проводитися без допоміжних обстежень; для жінок у віці від 25 до 55 років рішення про можливості вакцинації повинен ухвалювати лікар після обстеження.  

– Пані Ірино, ви розповідали, що також перенесли операцію з видалення пухлини в молочній залозі. Поділіться досвідом, будь ласка.

Рак не виникає з нічого. Наша з чоловіком дитина народилася на 11-му році подружнього життя. До того я лікувалася від безпліддя за допомогою гормональної терапії. Також у нашому житті ще були такі чинники, як різка зміна клімату, хронічні стреси.

За розподілом після закінчення вишу ми спочатку потрапили працювати у Сибір. Потім переїхали до Києва, а там сталася Чорнобильська аварія. Після народження сина, через погіршення його здоров’я, переїхали на Закарпаття.

Згодом у мене з’явилася масталгія – синдром, при якому жінки відчувають дискомфорт у ділянці молочних залоз (нагрубання, біль, підвищена чутливість грудей). Спостерігалася в онколога, але все було гаразд. У 2013 році відчула ущільнення в одній із грудей. Була проведена біопсія, результат оцінений як прояв вікових змін. При подальшому спостереженні виявили рак на початковій стадії, провели лікування в повному обсязі, і на сьогодні я практично здорова. 

Ірина Пацкань

–  Чи можна якимось чином убезпечити себе від цього захворювання?

Звичайно, якщо зменшити фактори ризику. А саме: правильна білизна, грудне вигодовування, помірне фізичне навантаження, здоровий спосіб життя, дотримання культури харчування і відпочинку, відмова від шкідливих звичок. А найголовніше – це самообстеження і профілактичні огляди в лікаря.

Треба пам’ятати, що початкові стадії раку протікають абсолютно безсимптомно. Жінка нічого не відчуває, а захворювання прогресує.

Тому уважне ставлення до свого здоров’я, графік дотримання профілактичних оглядів дає можливість діагностувати захворювання на ранній стадії, а відповідно – розпочати лікування з високим відсотком повного одужання. 

*  *  *

Медичний центр для жінок «ІРИС КОСМО» закликає не відкладати профілактичний огляд і запланувати найближчим часом візит до лікаря.

Що входить у пакет «МАММО 18+»:

Нагадаємо, що на постійній основі в медичному центрі «ІРИС КОСМО» діють знижки в розмірі 15% на всі послуги для військових і їхніх родин. 

Медичний центр «ІРИС КОСМО» розташований за адресою: Ужгород, вул. Боженка, 2.

Записатися на прийом можна: 

 

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад 

 

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