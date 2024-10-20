Біда, якій можна запобігти: медичний центр «ІРИС КОСМО» закликає жінок до регулярних профілактичних оглядів молочних залоз

Молочну залозу лікарі називають «дзеркалом жіночого здоров’я». Біль, нагрубання, неприємні ниючі відчуття, візуальні та пальпаторні зміни, перенесена травма — серйозний привід негайно показатися спеціалісту. Легковажність та ігнорування проблеми призводять до сумних наслідків.

Незважаючи на постійне інформування щодо поширення раку молочної залози, статистика невтішна: щороку в кожної четвертої-п’ятої українки діагностують рак молочної залози на занедбаній III-IV стадії. При цьому виявлена на ранніх стадіях недуга у приблизно 95% випадків є виліковною.

До Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, який відзначають 20 жовтня, Ужгородський медичний центр «ІРИС КОСМО» започаткував щорічну акцію. Протягом кількох днів жінки мали можливість зробити УЗД, клінічне обстеження молочних залоз і залежних лімфовузлів зі знижкою 50%, а також отримати консультацію провідної гінекологині Ірини Пацкань.

Ми поговорили з Іриною Іванівною про причини захворювання, перші симптоми та наслідки ігнорування проблеми, а також тенденції у суспільстві щодо регулярних обстежень.

Довідково:

Ірина Пацкань — лікарка акушерка-гінекологиня, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри охорони материнства і дитинства Ужгородського національного університету, голова ГО «Асоціація акушерів-гінекологів Закарпатської області».

Закінчила Чернівецький медичний інститут.

Медичний стаж в акушерстві і гінекології — 45 років.

Протягом 19 років — головна акушерка-гінекологиня департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

– На які симптоми слід звернути увагу жінці, аби не проґавити час у лікуванні раку молочної залози?

Слід наголосити, що раку молочної залози передують дисгормональні захворювання – вузлові та дифузні мастопатії, які потребують своєчасної діагностики і лікування. Частота доброякісних захворювань грудей у віці до 30 років становить 25%, а дисгормональної гіперплазії дівчат-підлітків – 35,9%. Усі хворі на мастопатію підлягають диспансерному нагляду з об’єктивним оглядом не рідше 2-3 разів на рік.

Головні симптоми раку молочної залози у жінок:

Поява лімфовузлів у ділянці пахвової западини.

Зміни кольору і структури шкіри в ділянці грудей.

Зміна відтінку соска.

Асиметрія в розмірі молочних залоз.

Потовщення соска.

Біль у грудях.

Наявність виділень із сосків.

Больові відчуття.

Також важливим симптомом онкології молочних залоз може бути наявність ущільнення, тому жінкам важливо проводити огляд і пальпацію самостійно раз на місяць.

На жаль, на початковій стадії, при малих розмірах пухлини, ознаки захворювання можуть бути відсутні, а патологію часто можна виявити тільки на профілактичному огляді.

Онкологія грудей може розвиватися не тільки у жінок, а й у чоловіків. Серед симптомів: наявність лімфовузлів у ділянці пахвової западини, виявлення ущільнення в зоні соска, у деяких випадках спостерігаються виділення із сосків.

Усе це є серйозними підставами до огляду гінеколога або онколога зі скеруванням, при потребі, на поглиблене обстеження, зокрема біопсію, УЗД, КТ чи МРТ.

– Багато жінок свідомо відтягують візит, боячись почути страшний діагноз.

На жаль, так. Однак якщо рак виявити на І стадії, вірогідність вилікування мають 95% жінок, ІІ стадії – 80%, ІІІ – 50% і менше. Тому чим швидше ви звернетеся, тим більша вірогідність видужати і повернутися до повноцінного життя.

– Щороку пропаганді боротьби з раком молочної залози у пресі, на телебаченні приділяється багато уваги. Відбуваються різні акції на вулицях, у навчальних закладах читають лекції та проводять семінари, просвітницькі бесіди. Чи помічаєте ви, що закарпатки стали більш обізнаними у цьому питанні?

Я можу робити висновки з урахування пацієнток, які до мене потрапляють, а також керуючись офіційними статистичними даними по області. Рак молочних залоз посідає ІІ місце за кількістю виявлених випадків після раку шийки матки і ІІІ місце у структурі загальної онкологічної захворюваності.

Рівень обізнаності недостатній. На жаль, часто жінки приходять уже тоді, коли є виражені суб’єктивні та об’єктивні ознаки і хвороба запущена.

– Чи кожна жінка може захворіти на рак молочної залози?

Практично кожна, але є групи ризику, яким слід бути особливо уважними до свого здоров’я:

ранній початок менструацій (до 12 років);

вік – від 40 до 50 років;

перенесений раніше рак грудей або яєчників;

обтяжений спадковий анамнез — якщо у родині, особливо по жіночій лінії, були випадки онкозахворювань репродуктивної системи;

відсутність вагітності та пологів (у таких жінок рак виявляється на 75% частіше);

короткий лактаційний період;

надмірна вага;

нездоровий спосіб життя — куріння, алкогольна та наркозалежність;

вплив радіації

та інші фактори, які є попереджувальними «дзвіночками» про високу вірогідність захворювання.

– Протягом 10 та останніх 2,5 років широкомасштабного вторгнення росії в нашу країну українки перебувають у постійному стресі через війну. Багато в кого чоловіки на фронті, хтось втратив близьких, військові повертаються додому поранені, у важкому психічному стані. Можна зрозуміти жінок, які перестають піклуватися про своє здоров’я…

Безумовно, це так. Хронічний стрес є фактором збою роботи всіх систем і органів, а особливо гормонального фону, враховуючи ведучу роль центральної нервової системи. Але нам потрібно вижити – як нації, як народу…

Іншим ми можемо допомагати тільки тоді, коли самі будемо здорові. На долю сучасних жінок багато чого випало.

Вони дбають про сім’ї, героїв-воїнів, дітей і тому повинні бути сильними. Закликаю дівчат, жінок берегтися, любити себе. Хоча б раз на рік пройти профогляд, своєчасно звертатись із виявленими проблемами для обстеження і корекції порушень. Репродуктивне здоров’я є складовою загального поняття «здоров’я», що особливо актуально в умовах глибокої демографічної кризи в Україні.

– Чи впливає рак молочної залози на здатність жінки завагітніти та виносити здорову дитину?

Людський організм дивовижний. Навіть після перенесеного захворювання з адекватним лікуванням пацієнтка може стати мамою.

Згідно зі статистикою, приблизно 3% жінок, які перенесли рак молочної залози, вагітніють і стають матерями. Це стосується й інших локалізацій онкозахворювань органів репродуктивної системи. У моїй практиці такі випадки були.

Сучасні методи лікування дозволяють зберегти фертильність. Проте, плануючи вагітність, варто отримати фахову консультацію відповідних фахівців.

– Які ще фактори можуть завадити жінці завагітніти і виносити здорового малюка? Ваші спостереження.

Порушенню фертильності та безпліддю сприяють: незадовільний стан загального здоров’я внаслідок зростання соматичних захворювань, негативні наслідки пандемії COVID-19, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, нездоровий та малорухомий спосіб життя без мінімального фізичного навантаження, незадовільна екологія. Науковці світу продовжують вивчати ці питання з точки зору доказової медицини.

Особливо небезпечними є саме інфекції, що передаються статевим шляхом, переважно вірусного походження. Їх перебіг не має виражених симптомів, а перехід у хронічну і часто невиліковну форму призводить до порушення менструального циклу, ендометріозу, безпліддя та інших гінекологічних захворювань. При вагітності — до самовільного переривання або завмирання плоду, вроджених вад розвитку малюка, передчасних пологів, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

– Коли мама вперше повинна привести доньку до гінеколога, щоб запобігти можливим проблемам?

В ідеалі перший огляд відповідності стану зовнішніх статевих органів до норми визначається неонатологом при народженні дівчинки, потім дитячим гінекологом в 1 рік та на третьому році життя. Надалі — під час вступу в дитячий садок, школу і під час статевого дозрівання у віці 12-15 років, тобто з початком менархе.

Якщо скарг немає, консультація має санітарно-просвітницький характер щодо норми менструального циклу, гігієни, безпеки можливих статевих відносин у підлітковому віці, а також лікар дає оцінку загального та статевого розвитку, стану органів репродуктивної системи, зокрема молочних залоз.

– Як щодо щеплення проти раку шийки матки?

Рак шийки матки переважно викликається високоонкогенними штамами папіломовірусної інфекції, яка передається статевим шляхом. На сьогодні виявлено близько 100 штамів, з них 19 визначені високоонкогенними, а діагностуються в комерційних лабораторіях лише 14. Найбільш поширеними є 16, 18, 31, 33, 45 типи.

Серед методів запобігання інфікування: вакцинація «Церварикс» — 0-1-6 місяців (16,18,31,33,45) та «Гардасил» — 0-2-6 місяців (6,11,16,18), а також бар’єрні засоби контрацепції (презерватив, сперміциди). Показання до вакцинації як первинної профілактики: для дівчат з 11-12 років, ідеально до початку статевого життя; для дівчат і жінок у віці від 18 до 25 років може проводитися без допоміжних обстежень; для жінок у віці від 25 до 55 років рішення про можливості вакцинації повинен ухвалювати лікар після обстеження.

– Пані Ірино, ви розповідали, що також перенесли операцію з видалення пухлини в молочній залозі. Поділіться досвідом, будь ласка.

Рак не виникає з нічого. Наша з чоловіком дитина народилася на 11-му році подружнього життя. До того я лікувалася від безпліддя за допомогою гормональної терапії. Також у нашому житті ще були такі чинники, як різка зміна клімату, хронічні стреси.

За розподілом після закінчення вишу ми спочатку потрапили працювати у Сибір. Потім переїхали до Києва, а там сталася Чорнобильська аварія. Після народження сина, через погіршення його здоров’я, переїхали на Закарпаття.

Згодом у мене з’явилася масталгія – синдром, при якому жінки відчувають дискомфорт у ділянці молочних залоз (нагрубання, біль, підвищена чутливість грудей). Спостерігалася в онколога, але все було гаразд. У 2013 році відчула ущільнення в одній із грудей. Була проведена біопсія, результат оцінений як прояв вікових змін. При подальшому спостереженні виявили рак на початковій стадії, провели лікування в повному обсязі, і на сьогодні я практично здорова.

– Чи можна якимось чином убезпечити себе від цього захворювання?

Звичайно, якщо зменшити фактори ризику. А саме: правильна білизна, грудне вигодовування, помірне фізичне навантаження, здоровий спосіб життя, дотримання культури харчування і відпочинку, відмова від шкідливих звичок. А найголовніше – це самообстеження і профілактичні огляди в лікаря.

Треба пам’ятати, що початкові стадії раку протікають абсолютно безсимптомно. Жінка нічого не відчуває, а захворювання прогресує.

Тому уважне ставлення до свого здоров’я, графік дотримання профілактичних оглядів дає можливість діагностувати захворювання на ранній стадії, а відповідно – розпочати лікування з високим відсотком повного одужання.

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Медичний центр для жінок «ІРИС КОСМО» закликає не відкладати профілактичний огляд і запланувати найближчим часом візит до лікаря.

Що входить у пакет «МАММО 18+»:

УЗД молочних залоз і лімфовузлів лікаркою Валерією Яровою;

консультація акушерки-гінекологині Ірини Пацкань.

Нагадаємо, що на постійній основі в медичному центрі «ІРИС КОСМО» діють знижки в розмірі 15% на всі послуги для військових і їхніх родин.

Медичний центр «ІРИС КОСМО» розташований за адресою: Ужгород, вул. Боженка, 2.

Записатися на прийом можна:

за телефоном +380950818937

або ж написавши повідомлення в Instagram чи Facebook .

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад

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