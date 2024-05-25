«БеркутБуду» – 36. Компанія на етапі змін у незвичному для закарпатців форматі

Будівельний ринок Закарпаття продовжує стрімко розвиватися. Через війну все більше громадян, приватних компаній, державних установ зі Сходу і Півдня України знаходять прихисток у відносно спокійних західних регіонах. Попит на житло вплинув як на здорожчання вторинного ринку нерухомості, так і появу пропозицій «з нуля». На сьогодні в Ужгороді працює понад 10 потужних забудовників, які розгорнули роботи щонайменше на 50 майданчиках. Така ж картина у віддалених від обласного центру районах і це далеко не межа, — прогнозують експерти.

Про стрімку появу житлових висоток, ринок нерухомості, переваги і ризики цього явища для міста, процеси в будівельній галузі загалом поговорили з керівником найстаршої в області компанії з продажу будівельних матеріалів, директором ТК «БеркутБуд» Андрієм Сугаєм. Заодно дізналися, як та чим живе улюблена багатьма закарпатцями фірма напередодні 36-ї річниці із дня заснування.

«БеркутБуд» точно можна назвати старожилом закарпатського бізнесу. Компанія багато що пройшла і здолала за 36 років. Ми писали інтерв’ю в різні періоди вашої бурхливої історії. Як почуваєтеся зараз?

Знаходимося у тому ж стані, що й більшість українських компаній під час великої війни, коли не знаєш, що буде завтра, – це невизначеність. У нас скоротився горизонт планування до мінімуму, та все ж ми продовжуємо ставити собі амбітні цілі і рухатися до них. Крім того, для себе ми вирішили, що все буде добре, бо інакше немає сенсу жити й працювати. А тепер — що потрібно для цього робити? Треба щодня рухатися, можливо, змінювати вектори і горизонти, як ніколи бути відкритими до нового, бо війна – це ще й завжди можливості.

Усі ми зараз спостерігаємо тотальну забудову міста. Нові будівельні майданчики з’являються чи не щомісяця. З одного боку, це купа можливостей, з іншого – неймовірне навантаження на інфраструктуру. Як ви оцінюєте це явище?

Як природний процес в умовах нищівних руйнувань в одній частині держави і відносного спокою в іншій. Закарпаттю пощастило стати тиловим регіоном і це вплинуло на його бурхливий розвиток. Перш за все, зараз добре себе почувають забудовники майже з усіх міст України, які тут працюють. До нас прийшли потужні компанії й скупили величезні ділянки землі. Бізнес-інвестори та потенційні жильці вклали кошти у будівництво. Це гарний спосіб інвестування, тим паче, якщо є розстрочка від забудовника. Усе це й викликало такий ажіотаж. І ми маємо розуміти, що років за 3-5 в Ужгороді потенційно може проживати до 200 тисяч людей. Що це зробить з містом — окреме питання, бо ми до цього однозначно не готові. Влада ще вчора повинна була розробити план, який потрібно наповнювати, тому що це комунікації, транспортні розв’язки, які вже і так не витримують.

Ужгород непропорційно розвивається до росту кількості квартир. Це хаос. Чи можна було це попередити? Безперечно. Але для цього потрібна була робота керівництва міста і депутатського корпусу, генеральний план. Будівництво – прибуткова річ, сьогодні це вигідно, тому картина очевидна.

Разом з тим ця ситуація дає потужні можливості для Закарпаття. Вже зараз сюди релокувалося маса підприємств, після закінченні війни відбудеться пожвавлення роботи в транскордонному співробітництві, бо хаби (річкові і зернові) вже будуються. Все це мало поступово розвиватися і за мирного часу, а через війну і проблему на морі, прискорилося і рухатиметься у поки що невідомих напрямах.

Цікаво почути вашу думку щодо якості житлових будівель, які з’являються в Ужгороді. Ви 36 років маєте справу з будівельними матеріалами, знаєте вимоги щодо їх використання, технології, стежите за появою нових. Чи все дотримується правильно при такому стрімкому темпі будівництва? Хочеться максимально відвертої відповіді, навіть якщо це не у ваших інтересах з точки зору продавця.

Безперечно. Усі компанії вдаються до достатньо компромісних рішень у співвідношенні ціна-якість. Пересічним покупцям пропонується вміло подана картинка. Вони не завжди мають знання, щоб це перевірити. Основна проблема – енергозбереження. Це вікна, стіни, дахи і матеріали, з яких їх роблять. Інша проблема — внутрішня звукоізоляція. Я знаю будинки, на які всі облизуються, але жити там неможливо, тому що ти чуєш у шостій від себе квартирі, як сусід спустив воду. Але ці коробки дуже гарно виглядають зовні, тому що продаються фасади. Проблеми проявляються не тоді, коли мешканці зайшли в новобудову, а значно пізніше, коли вже мало що можна змінити. Пояснення банальне: бізнес хоче швидко отримати максимальний прибуток.

На що ж звертати увагу при покупці? Як запобігти розчаруванню?

Потенційному покупцю потрібно отримати письмове підтвердження, з яких матеріалів все робиться чи вже зроблено. Якщо берете квартиру на етапі проєкту чи будівництва і компанія не хоче деталізувати цей пункт, є привід насторожитися. Мені важко бути адвокатом покупців, тому що до мене приходять компанії й замовляють ту якість, яку вони хочуть. А ми тільки виконуємо замовлення клієнтів. Якось ми здивувалися, що забудовнику не підійшов жоден наш матеріал. Коли ми вникнули, чому так сталося, виявилося, їм не потрібна була якість, а дешевий аналог. А нам і в голову не приходило його привозити. А буває, що навіть якісний матеріал був застосований неправильно, з порушенням технології. І це інша проблема.

Тепер про можливості. Отже, фірми, що причетні до будівництва, зараз на піку розквіту. Це і вас стосується, адже будівельні матеріали як ніколи потрібні.

Не зовсім. Тому що за цією масою будівельників перемістилося і багато постачальників. Споживач пішов на Захід і вони потягнулися вслід. Відкрилося багато компаній, вони розбудовують офіси, привозять товари. Сказати, що «Беркут» жевріє – ні. Але що він не здається і працює – так.

Окрім появи товарів від фірм-конкурентів, які ще виклики постали перед вами?

Це проблема кадрів. Особливо вона стосується водіїв і вантажників. Багато чоловіків вже пішли на фронт або очікують повістки. Інші бояться десь з’являтися і переховуються.

Але ж у регіон переїхало багато переселених українців. Кількість жителів суттєво збільшилася. Невже навіть зараз важко набрати працівників?

На жаль, більшість із тих, хто сюди переїхав, не хочуть працювати. Принаймні у мене склалося таке враження. Наш відділ кадрів у постійному пошуку, хоча ми пропонуємо пристойну зарплату.

Раніше ви планували стратегію розвитку «БеркутБуду» горизонтально, розширюючи мережу філій по всій області. Як розвиваєтесь тепер?

Чим далі, то менше нам стає цікавим роздрібний бізнес, а все більше ми бачимо себе у спеціальному постачанні для різних підприємств та забудовників. Концентрація уваги — на комплексному супроводі будівництва. Мова про те, що кількість роздрібного бізнесу ми б хотіли зменшувати, натомість зосередитися на гуртовий та спеціалізованих продажах. Наявність нашої продукції не вимагає географічної присутності у кожному ареалі. Але ми будемо присутні організаційно – зможемо доставити необхідну групу товарів, тим часом сконцентруємо свою роботу на великих площах в Ужгороді. Вже розпочали перший підготовчий етап до будівництва і скоро це вже буде видно нашим жителям міста.

Що ж це буде?

Гаразд, розкажу. На базі філіалу «Радванка» розбудовуємо торгово-офісний центр. Він буде готовий до осені, матиме великі площі зі складськими приміщеннями. І таким чином «центральний» «Беркут», які всі звично відвідували на вулиці Капушанській, умовно стане невеличкою філією, а офіс перенесеться на вулицю Будителів. Там же можна буде отримувати майже весь асортимент товару.

До речі, згортання основної роботи по вулиці Капушанській спровокувало плітки про закриття «БеркутБуду»… Ви знаєте про це?

Чув. Насправді я люблю плітки, бо коли про тебе говорять, це означає, що ти живий і щось робиш. Дійсно, на нинішній території буде реалізовуватися великий інвестиційний проєкт. Деякі люди намагалися стати цьому на заваді та створювали багато перешкод. До речі, серед них і окремі депутати міськради на ключових посадах. Таке нахабство востаннє я бачив десь у 90-х роках. Люди просто думають, що це ніколи не закінчиться і влада у них буде вічно. Я багато прожив і знаю, до чого це призводить, бо рано чи пізно все спливе нагору. Ці всі речі гальмують поступ не тільки «БеркутБуду», але й інших компаній. Вони не впливають на мої плани, але затримують, роблячи мене злішим, агресивнішим і винахідливішим. Але направду я побачив діяльність нашого міста зсередини і мало від того отримав задоволення.

Ще одна особливість української влади — столичної чи регіональної: з моменту, що ми їх вибрали, — говорять тільки вони й абсолютну істину (на жаль, так думають), механізму зворотньої думки не шукають і чути нас не хочуть. Це дуже погано….

Що зараз відбувається всередині «БеркутБуду?

На жаль, ми змушені вдаватися до оптимізації та скорочень. Але це ми робимо не тільки через умови бізнесу, а ще й тому, що за роки роботи багато вклалися в інтелектуальний рівень компанії, запустили багато програмних продуктів, механізмів, які пришвидшують вирішення бізнес-задач. Тому кількість працівників зменшується. Але той, хто хоче заробити, завжди може знайти способи. При цьому одиниці здатні прийти до свого керівника і сказати: я виріс, готовий працювати й заробляти більше, дозавантажте мене роботою.

Щодо найближчого майбутнього, то «БеркутБуд» залежний від ситуації в країні, нам важко щось планувати, але ми йдемо далі. Підприємство змінюватиметься у незвичному для закарпатців форматі. Це буде інша компанія, з іншими структурами і задачами. Тож це не кінець Беркуту, а перетворення, і зараз ми в процесі його активного формування.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад