Аюрведичний масаж: у медичному центрі “Ірис Космо” почав працювати унікальний спеціаліст із США

Масаж у наш час — це не просто СПА-процедура, а потужний інструмент оздоровлення та відновлення. Нещодавно у медичному центрі “Ірис Космо” в Ужгороді почав працювати новий спеціаліст — американський масажист Енді. Він пропонує унікальний підхід до зцілення не лише тіла, але й свідомості. Його методика поєднує традиційні техніки масажу, сучасні знання та філософію аюрведи.

З 2005 року Енді працював на відомих курортах, а також в аюрведичних клініках Америки та з приватними клієнтами з усього світу.

Шлях до Закарпаття

“Україна — це місце, яке зараз потребує допомоги більше, ніж будь-де у світі. Проблеми та біль тут нагадують нам, куди слід спрямувати увагу,” – розповідає Енді.

Вперше Енді приїхав до України у 2022 році, захоплений бажанням допомогти. Спочатку він працював у Волинській області, виконуючи аюрведичні вогняні церемонії. Згодом завдяки ланцюжку нових знайомств шлях привів чоловіка до Ужгорода. Енді відзначає, що йому подобається відсутність великої кількості людей: місто компактне, але зберігає свою культуру. Особливе задоволення чоловік отримує від близькості до природи, адже навіть проста прогулянка вздовж річки дозволяє відчути зв’язок із нею.

Тут за рекомендацією друга Енді і познайомився з командою центру “Ірис Космо”.

“Це місце здається мені ідеальним. Клініка тут займається здоров’ям, але також і красою, — пояснює чоловік. — А мій масаж теж спрямований на здоров’я та красу. Стрес впливає на наші нерви, м’язи. Коли люди розслаблені, вони виглядають краще”.

Філософія роботи та унікальні методики

Методика Енді базується на встановленні гармонії між тілом і душею. Основна концепція — це баланс елементів, або “доша”, згідно з аюрведичною філософією. У своїй роботі він використовує:

Триггерний масаж — точкову роботу з проблемними зонами для зняття напруги,

Рефлексологію — техніку впливу на точки на руках, ногах і вухах, які пов’язані з усім організмом,

Глибокотканинний масаж — для розслаблення м’язів і зняття хронічного болю,

Аюрведичні техніки масажу — методика, яка враховує індивідуальний тип тіла клієнта (дошу) і допомагає гармонізувати всі енергетичні потоки.

“Одна з основних ідей аюрведичного масажу — це діагностика балансу клієнта. В аюрведі є три доші: вогонь, земля і повітря. Щоб зрозуміти базовий баланс клієнта, важливо враховувати його тип тіла, оскільки елементи відображаються в його тілі та енергії (як він рухається). Деякі люди енергійні та інтенсивні — це вогонь. Інші більш легкі, космічні — це повітря. А деякі люди заземлені, спокійні, терплячі, практичні — це земля.

Є техніки масажу, які допомагають збалансувати ці елементи. Кожен з нас має свої елементи, які є атрибутами нашої особистості та тіла. Вони є нашою силою, але іноді вони можуть бути в дисбалансі. Це абсолютно природньо. Тому аюрведичний масаж спрямований на балансування цих елементів,” — пояснює Енді.

Окрім масажу, Енді практикує енергетичне зцілення. Ця техніка включає використання мантр та спеціальних вогняних ритуалів, які спрямовані на очищення не лише фізичного, а й емоційного стану пацієнтів.

Особливі історії та досвід

За час своєї практики Енді допоміг багатьом людям відчути покращення, а іноді навіть уникнути серйозних операцій.

“Одного разу до мене звернувся клієнт, який не міг підняти руку вище 90 градусів. Він уже збирався робити операцію, але після одного сеансу масажу зміг підняти руку над головою і відмовився від операції,” — згадує Енді.

Особливо важливою для нього є робота з українцями та українками, які постраждали від війни.

“Я справді відчуваю, що мої знання можуть бути дуже корисними в Україні саме зараз. Для мене це і про роботу, і про відчуття важливої місії,” — зізнається чоловік.

Відчуйте гармонію в центрі “Ірис Космо”

Унікальні техніки масажу, які використовує Енді, підходять для людей різного віку та стану здоров’я.

Медичний центр “Ірис Космо” запрошує всіх спробувати унікальний масаж від Енді та відчути, як ваш організм наповнюється новою енергією.

“Відчуйте, наскільки масаж може вам допомогти. Перейти від нерухомості до рухливості. Від розумового хаосу та проблем із пам’яттю — до значного когнітивного покращення та ментальної ясності,” — наголошує спеціаліст.

Нагадаємо, що на постійній основі в медичному центрі «ІРИС КОСМО» діють знижки в розмірі 15% на всі послуги для військових і їхніх родин.

Медичний центр «ІРИС КОСМО» розташований за адресою: Ужгород, вул. Боженка, 2.

Записатися на прийом можна:

за телефоном +380950818937

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Катерина Майборода, Varosh