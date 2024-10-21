7 переваг гідропоніки: чому закарпатська сіті-ферма вирощує салати без ґрунту

Цією публікацією закарпатські фермери Вікторія та Артем Білаки розпочинають блог для Varosh про відповідальне фермерство, стандарти якості у сфері харчування, здорову їжу та агротехнології майбутнього.

Історія їхнього бізнесу під назвою «ЗеленьОк» почалася в червні 2019 року. З того часу подружжя опанувало вирощування десятків видів рослин не на просторах полів, а в приміщенні на околиці Ужгорода.

Чи ви колись замислювались, де і як зростав ваш улюблений салат чи овоч? У сучасному світі, де зміни клімату та напружений темп сільського господарства впливають на якість продуктів, з’являються нові технології, які пропонують альтернативні рішення. Один із новітніх напрямків – це гідропоніка, технологія вирощування рослин без використання ґрунту. Рівень технологічності, науковості та екологічності такого методу зацікавив нас, незважаючи на економічні виклики, пов’язані з пандемією та війною.

Що ж таке гідропоніка?

Це мистецтво вирощування рослин у воді. Усі елементи, необхідні для росту, культури отримують зі спеціального поживного водного розчину.

Слід правильно підібрати гідропонний склад, освітлення, температуру та вологість повітря — і рослини ростуть рівномірно, без стресів і затримок у розвитку. Їхня врожайність завжди на високому рівні. Культури на гідропоніці рідше хворіють, не витрачають сили на боротьбу зі шкідниками чи пошук живлення. Головна перевага гідропоніки – це можливість повного контролю умов вирощування рослин.

Ми виокремили 7 основних переваг гідропоніки проти традиційного ведення землеробства:

Контрольоване середовище вирощування

Сіті-ферма дозволяє створити для рослин повністю контрольоване середовище — на відміну від традиційних полів і навіть теплиць, де це неможливо. Ми завжди знаємо, що саме і в якій кількості отримують рослини.

Стабільність показників клімату, рівень вологості повітря, співвідношення кисню та вуглекислого газу, освітленості, об’ємів повітрообігу і мінералізації поживного розчину досягаються завдяки використанню сучасних технологій та автоматизації процесу вирощування.

Висока якість і харчова цінність продукції

У сучасних умовах вирощування салатів методом традиційного землеробства неможливе без використання пестицидів. Законодавчо закріплено їхнє застосування державними санітарними правилами 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві». Та хоча правила існують, але на практиці дотримання не перевіряється, тому недобросовісні аграрії часто не обмежують себе у використанні пестицидів у гонитві за прибутками.

На противагу цьому контрольоване середовище у гідропоніці створює для рослин ідеальні умови для розвитку, де немає перепадів температур (і грибкової патології, як наслідку), дефіциту мікро- та макронутрієнтів.

Рослини гармонійно розвиваються, не стресують, менше хворіють, а тому немає потреби у використанні пестицидів (отрутохімікатів для боротьби з бур’янами, шкідниками, грибками тощо).

Це дозволяє отримати продукт високої якості та унікальної харчової цінності без використання хімікатів.

Економія води, простору і трудових ресурсів

Гідропонічні системи використовують до 90% менше води, як порівняти з традиційним землеробством.

Вода циркулює в закритій системі, рухаючись від полиці до полиці, від стелажа до стелажа — і так по колу, що дозволяє зменшити її витрати та зберегти цей цінний ресурс. Адже дефіцит чистої питної води стає в ХХІ сторіччі новою глобальною загрозою для людства.

До 2025 року 3,2 мільярда жителів планети страждатимуть від нестачі прісної води. Україна забезпечена водою менш як на 60%. А з руйнуванням Каховського водосховища російськими військами у червні 2023 року і ці показники погіршилися.

Гідропоніка дозволяє вирощувати більше рослин на меншій площі, що ідеально підходить для міських умов та вертикального землеробства.

Розвиток гідропоніки став ще актуальнішим на фоні наслідків військової агресії рф проти України. Активні бойові дії, мінування та забруднення вибуховими речовинами зменшують запаси земельного фонду. Ще одним викликом для бізнесу в часи війни стає дефіцит трудових ресурсів.

Традиційне землеробство є чи не найтрудомісткішим видом виробництва. Високий технічний рівень виробничих процесів гідропонного вирощування дозволяє скоротити кількість персоналу, необхідного для обслуговування однієї тонни салату, в 5 разів.

Безперервність процесу вирощування

Ми самі контролюємо показники клімату гідропонної системи сіті-ферми, а отже можемо вирощувати салати протягом усього року. І це все близько до споживача.

Швидше зростання і вища врожайність

Оптимальне середовище допомагає пришвидшити цикл вирощування. Це дозволяє фермерам отримувати більше врожаїв за рік, при цьому зберігаючи якість продукту та не виснажуючи ґрунт.

Не залежить від кліматичних криз

Стихійне лихо, спричинене штормом “Борис”, яке вирувало в Центрально-Східній Європі у середині вересня 2024 року, показало вразливість людства перед кліматичними змінами.

У традиційному землеробстві завжди є ризик, що врожай може загинути від засух, повеней, граду й інших екстремальних погодних явищ. Гідропонні системи не залежать від зовнішніх умов, бо клімат у них контролюють безпосередньо фермери.

Екологічність

Починаючи наш шлях в агробізнесі, ми стикнулися з багатьма викликами, які постають перед сучасним сільським господарством. Зокрема, забруднення довкілля, інтенсивність використання пестицидів та гербіцидів у традиційному землеробстві шкодить екосистемам і безпеці самого харчового продукту також.

А споживачі, навпаки, дедалі більше турбуються про якість і безпечність продуктів, які вони вживають. Гідропоніка стала для нас відповіддю на ці виклики. Закрите середовище мінімізує ризик появи шкідників і хвороб.

Наші рослини не потребують хімічного захисту, це робить продукцію безпечною для споживання. Перехід на гідропоніку може зменшити навантаження на сільськогосподарські землі, даючи їм час на відновлення.

Відсутність ерозії ґрунту, невиснажені земельні ресурси та збережені природні екосистеми – ось екологічні бонуси інновації в рослинності. Також ми вирощуємо продукт ближче до споживача, зменшуючи транспортні витрати та викиди СО2.

Ми поважаємо традиційні методи землеробства, які протягом століть годували людство. Однак сучасні виклики (деградація ґрунтів, забруднення навколишнього середовища, зміни клімату, дефіцит трудових ресурсів, замінованість територій) ставлять під сумнів ефективність і безпеку цих методів у майбутньому.

Сіті-фермерство – це майбутнє, яке настало вже сьогодні.

У серці Закарпаття з’являються інноваційні сіті-ферми, де ентузіасти впроваджують гідропонічні технології. Вони доводять, що здорове харчування та екологічна свідомість можуть йти пліч-о-пліч. Сіті-ферма дає нам можливість дотримуватись обраних орієнтирів: здоров’я, смак і турбота про екологію.

Ми прагнемо поділитися досвідом і запрошуємо всіх охочих на екскурсію сіті-фермою “ЗеленьОк” — щоб ви могли побачити все на власні очі. Щоб домовитися про екскурсію, напишіть нам у Фейсбуці чи Інстаграмі.

Разом ми можемо зробити крок до більш здорового та екологічно свідомого майбутнього!

Де можна придбати продукцію “ЗеленьОк”:

“Fresh corner” (ексклюзивне комбо салату та мікрогріну в одній пачці),

рибний магазин “The fish” (Корятовича),

рибний магазин “Рибна лавка” (Баб’яка),

магазин “Пряно” (ТЦ “Дастор” і провулок Малий Уж),

Для замовлень від 300 гривень в Ужгороді та Мукачеві працює доставка по вівторках, четвергах і суботах з 15:00 до 19:00.



Фото Юрія Готри та “ЗеленьОк”

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