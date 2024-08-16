5 поширених проблем зі стопами, які люди звикли ігнорувати

Наші стопи щодня виконують важку роботу, несучи вагу всього тіла та забезпечуючи нашу рухливість. Проте часто ми не приділяємо їм належної уваги, ігноруючи проблеми, які можуть призвести до серйозних наслідків. У цій статті ми розглянемо п’ять найпоширеніших проблем зі стопами, які люди часто залишають без уваги, та поговоримо про важливість своєчасного звернення до подолога.

Подологія — це галузь медицини, яка займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань стоп.

Чому з проблемами стоп варто йти до подолога, а не на педикюр?

Хоча педикюр може здаватися швидким рішенням для проблем зі стопами, важливо розуміти різницю між косметичною процедурою та лікуванням. Анна Адамчо, дерматологиня медичного центру “Ірис Космо”, пояснює:

“Зазвичай на педикюрі людина насамперед замасковує проблеми. Тобто якщо є грибок або якась хвороба шкіри стоп, це може бути хронічне захворювання, можуть бути гіперкератози, оніходістрофії тощо. Це небезпечно для інфекційних грибкових захворювань, тому що йде маскування проблеми, її ігнорування. І, звісно, людина не отримує необхідного лікування та вирішення проблеми”.

Чого не слід робити перед прийомом?

“Перед прийомом у дерматовенеролога або подолога не слід протягом трьох днів наносити креми та навіть не мити ноги з милом. Це необхідно для того, щоб взяти лабораторні зразки: зіскоби зі шкіри стоп і частинки нігтів. У деяких випадках може знадобитися біопсія шкіри, якщо є підозра на важкий дерматоз або онкологічний процес”.

Тож з якими проблемами слід іти до подолога?

Проблема 1: Надмірна пітливість

Люди часто намагаються вирішити цю проблему самостійно, використовуючи різні засоби, проте без правильної діагностики та лікування це може бути неефективним:

“Це може бути пов’язано як із генетичним фактором, так і з роботою ендокринної та нервової систем, — пояснює дерматологиня. — Наприклад, це можуть бути ендокринні порушення, які виникають із часом. Щоб їх виявити, необхідно пройти певні гормональні дослідження, які призначить лікар.

Косметично вплинути на це майже неможливо. Тому рекомендується метод лікування ін’єкціями ботулотоксину, який блокує виділення поту, зараз це найефективніша терапія. Лікувальний ефект зберігається протягом 6-7 місяців”.

Проблема 2: Запах стоп

Запах пов’язаний із певною мікрофлорою, яка знаходиться на шкірі, зокрема на шкірі стоп, у пахових ділянках, на слизових оболонках або під молочними залозами.

“Якщо взуття закрите, не дихає, або виготовлене з синтетичних матеріалів, це може призвести до збільшення патогенної флори, — пояснює Анна. — Якщо професія вимагає постійного носіння закритого взуття, є спеціальні креми, які рекомендують наносити перед взуванням. Цю проблему також можна лікувати.

Зараз є сучасні препарати, які тимчасово блокують потовиділення та мають дезодоруючий ефект. Вони містять солі алюмінію та метенамін, які не рекомендуються для дітей. Але для дорослих, за правильної інструкції, їх можна використовувати, що значно покращує якість життя. У нашій клініці можна придбати такі засоби, дезодорант та спрей для стоп і пахв від фірми BioTrade”.

Також на запах можуть впливати деякі медичні препарати: вітаміни, гормональні препарати, антибіотики, деякі біологічно активні добавки, які людина приймає. У будь-якому разі, лікар допоможе визначити причину та знайти рішення.

Проблема 3: Деформації нігтів

Подологи щодня чують історії про те, як хтось зі знайомих їхніх співрозмовників не йде до лікаря, хоча страждає через тріщини на нігтях, розшарування та навіть вростання нігтів.

“Найпоширеніша проблема нігтів – грибок, але з віком нігті можуть товщати, і це може також мати наслідки. Якщо людина помічає потовщення, вона може автоматично припустити, що це грибок. Насправді ж існує багато оніходистрофій, які не потребують лікування протигрибковими препаратами, а вимагають зовсім іншого підходу до обробки.

Крім того, нігті можуть змінюватися за кольором та якістю через порушення балансу мікроелементів в організмі. Це можуть бути вітамінні дефіцити, які також можна скоригувати.

У таких випадках не варто закривати нігті гель-лаками, а слід спостерігати за ними раз на рік, як і за шкірою, оскільки зміни на нігтях можуть бути ознакою грибкових, вірусних і онкогенних процесів.

Також нігті можуть мати генетично таку форму, що є ризик вростання. У цьому випадку важливо навчити людину правильно обрізати нігті, щоб запобігти цим проблемам. Якщо проблема вже існує, правильне видалення врослих нігтів і подальша тактика лікування можуть включати використання пластин або скоб для запобігання вростанню”, — пояснює Анна Адамчо.

Проблема 4: Натоптиші та мозолі

Це найпоширеніша проблема, яка викликає біль при ходьбі. Зазвичай немає проблеми, якщо натоптиш або мозоль буде якісно видалений у салоні під час педикюру. Однак якщо після процедури стан погіршується або швидко видалене наростає знову, то варто звернутися до спеціаліста.

“Винятком є м’які мозолі або стрижневі болісні мозолі, які можуть зачіпати нерви, — зазначає лікарка. — У цьому випадку необхідне лікування азотом, наприклад, або видалення радіоножем, є й метод новокаїнові блокади, всі ці методи можна зробити в “Ірис Космо”.

Проблема 5: Кісточка (вальгусна деформація)

Деформація стопи починається зі зміщення першої плеснової кістки назовні, а великого пальця — всередину. Це призводить до розширення стопи в області кісточки. Через постійний тиск виникає запалення суглоба, змінюється робота м’язів і сухожиль. Наслідками стають артроз, мозолі та огрубіння шкіри, натоптиші та вивихи суглобів, що значно ускладнює ходьбу.

“Це не через солі або вік, як багато хто думає, — пояснює Анна Адамчо. — Вони можуть прогресувати через слабкість, регідність певних м’язів, зайву вагу або носіння дуже вузького взуття. З часом формується неправильна постава стопи, що призводить до деформації.

Якщо кісточка надалі має запалення, вона червона, болить, тоді варто лікувати. Використовуються протизапальні засоби: і нестероїдні, і гормональні препарати є. Але це людина сама собі не може призначати, потрібно консультуватися з лікарем. Це більше питання до ортопедів або травматологів, але ми також можемо надати певні поради.

По-перше, потрібно навчити людину робити масаж стоп і виконувати певні гімнастичні вправи для стоп. По-друге, існують спеціальні шини та протектори для великого пальця, а також накладки: як для стоп, так і міжпальцеві коригувальні засоби.

Ці шини можуть бути нічними або такими, які можна носити під час ходьби у взутті. Ми також можемо допомогти з підбором цих засобів, включаючи силіконові міжпальцеві прокладки та шини для великого пальця. Вони бувають як із тканинною основою, подібною до еластичного бинта, так і з пластиковими елементами, що відтягують великий палець”.

Ігнорування проблем зі стопами може призвести до серйозних наслідків для здоров’я та якості життя. Зверніться до лікаря зараз, щоб вчасно виявити й вирішити проблеми, забезпечивши здоров’я та комфорт вашим ногам на довгі роки.

Медичний центр “Ірис Космо” розташований за адресою: Ужгород, вул. Боженка, 2.

Записатися на прийом до подолога та на медичний педикюр можна:

за телефоном +38 0950818937

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Катерина Майборода, Varosh

Фото: Наталія Радченко-Данило, Наталка Павлик