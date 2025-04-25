10 років рішень. Як команда SEMERO тримає український бізнес на зв’язку зі світом

SEMERO — митний брокер, який працює там, де більшість здається. Уже 10 років компанія забезпечує надійну логістику в Україні: від доставки з Китаю та Європи до оформлення складних декларацій. Її засновник Петро Єрмолаєв розповідає, як будувати сервіс під час війни, чому важлива відповідальність, і як малий бізнес може вигравати, маючи правильного партнера.

У час, коли все змінюється щодня, а межі «нормального» постійно зсуваються, є речі, які залишаються принциповими: надійність, чесність, відповідальність.

Ми часто не помічаємо, як працює логістика — поки не зникає посилка, не зависає митниця, не відкладається виробництво. Тоді з’ясовується, що за кожним вантажем стоїть не просто система, а люди. Ті, хто знає, як пройде декларація в Польщі, чи можна заощадити на миті, і що робити, якщо поставка з Китаю «зависла» на кордоні.

Компанія SEMERO — одна з тих, хто працює на стику бізнесу й людського фактора. Митні брокери, які не обіцяють неможливого. Але якщо беруться — роблять. І роблять правильно. Ми поспілкувалися з засновником компанії Петром Єрмолаєвим про 10 років викликів і рішень, про війну, яка змінила логістику та про відповідальність, яку не виміряєш у кілограмах.

– З чого для вас почалося підприємництво? І чому саме логістика?

— Я тривалий час працював у великих міжнародних логістичних компаніях. І щоразу ловив себе на думці: клієнтам потрібна не просто доставка, а людина, яка візьме відповідальність за всі етапи — від документів до рекомендацій, як краще зробити. І коли компанія, в якій я працював, почала втрачати клієнтів, а інші не підтримали ідеї щодо вдосконалення сервісу — стало зрозуміло, що або створювати своє, або зупинитись у розвитку.

У 2015 році ми з дружиною вирішили: запускаємо власну справу. Вона взяла на себе бухгалтерський облік, я — логістику, комунікації і сервіс. Назва SEMERO виникла швидко, вона про відповідальність і точність, щось на кшталт «сім разів відміряй, один раз відправ». Ми одразу визначили для себе: не женемося за обсягами, а дбаємо про сервіс. І ця філософія з нами до сьогодні.

Перші роки були важкими. Ринок доволі консервативний, клієнти — обережні. Ми починали з мінімальної маржі, щоб зайти, доводилось багато пояснювати, брати на себе ризики. Але саме тоді сформувався головний принцип: ми беремо в роботу тільки ті кейси, які реально можемо довести до кінця. І це сформувало довіру, яка досі працює краще за будь-яку рекламу.

– Ви згадали про довіру. Як її здобували й що було найскладніше?

— Довіра будується роками. І, як правило, не гучними словами, а щоденною рутиною: відповів у вихідні, попередив про ризики, зреагував на форс-мажор. У перші роки роботи ми дуже часто ставали для клієнтів не просто підрядником, а партнером, який пояснює, консультує і бере на себе відповідальність у складних рішеннях.

Однією з головних проблем на старті була нестача оборотних коштів. Ми бронювали дорогі рейси без передоплат, тому що хотіли виконати обіцянки перед клієнтом. Іноді це було небезпечно для компанії та саме такі рішення, зрештою, будували репутацію. Коли тебе рекомендують далі — значить, усе зроблено правильно.

Ще один виклик — перехід від фахівця до керівника. Бути хорошим брокером і мати власну компанію — це не одне й те саме. Потрібно вчитися делегувати, вибудовувати структуру, ставити цілі команді, а не собі одному. Тут допомогли бізнес-спільноти, навчання і час. Помилок було чимало, але кожна з них вела нас уперед.

– Як команда SEMERO пережила початок повномасштабної війни?

— У березні 2022 року ми фактично зупинили роботу на два місяці. Це було усвідомлене рішення. Ніхто не розумів, як далі працюватиме митниця, наскільки довго триватиме пауза в авіасполученні та що взагалі буде з ринком доставки. Але навіть у ці перші тижні ми зберігали зв’язок із клієнтами: говорили, підтримували, шукали нові маршрути.

Рішучим кроком було партнерство з DHL Express. Так ми змогли швидко вибудувати нові логістичні ланцюги через Польщу, з використанням митних складів і відправлень за оновленими протоколами. Це дозволило нашим клієнтам, від виробників до експортерів, зберегти свій бізнес в Україні.

Ті два місяці стали вирішальними. Ми зрозуміли, що головна функція SEMERO не «доставка», а стабілізація в момент хаосу. І саме тому після травня ми відновили роботу.

– У чому сьогодні унікальність SEMERO як сервісу?

— У нас є чітке розуміння, як працює імпорт і експорт у десятках країн. Ми знаємо, як відправити зразки весільної сукні у США або електроніку до Австралії, як зекономити на митних платежах і не затримати вантаж на тиждень через банальну помилку в декларації.

Також ми маємо ексклюзивні тарифні умови з міжнародними перевізниками — DHL, FedEx, UPS. І ми ділимось цими умовами з клієнтами. Тобто бізнес, що працює з нами, платить не ринкову ціну, а ту, яка вже включає наші знижки, досвід і оптимізовані маршрути. Це серйозне зниження витрат, особливо для малого й середнього бізнесу.

І ще один важливий нюанс: ми працюємо з усім світом, але залишаємося гнучкими і швидкими, як невелика компанія. Це дозволяє нам відповідати клієнтам у суботу чи неділю, оперативно змінювати маршрут, підлаштовуватися під зміни в законодавстві. Тут немає «шаблонного» підходу, а є конкретні кейси, під кожен з яких підбирається рішення.

– А як щодо вашої команди? Хто стоїть за цим сервісом?

— Наша команда — це невелика група людей, кожен з яких відданий справі. Зараз це фінансист, менеджер із логістики, брокер, і я, як операційний керівник. Ми працюємо як один механізм. Ніхто не ховається за ролями. Якщо треба, я відповідаю клієнту, сам рахую логістику.

Для мене ключове — це відповідальність кожного за свій процес. Людина, яка оформляє декларацію, повинна бути не просто уважною, а має розуміти, як її робота впливає на весь ланцюг. У нас у компанії немає скриптів, бо немає типових клієнтів. Є живі люди, з живими потребами, і ми шукаємо рішення під кожну ситуацію.

Ми навчаємось постійно. Я заохочую команду генерувати ідеї, тестувати нові підходи, шукати кращі варіанти.

– Соціальна відповідальність: яку роль вона відіграє для SEMERO?

— Це щоденні дії. З першого дня повномасштабного вторгнення ми підтримуємо Збройні сили України. Донатимо у фонд Сергія Притули, беремо участь у точкових закупівлях спорядження, допомагаємо знайомим на передовій, які звертаються напряму.

Окрім того, ми підтримували кілька культурних ініціатив, наприклад, театр «Конотопська відьма», і раніше — дитячі будинки. У нас є чітке розуміння: бізнес в Україні — це не тільки про прибуток. Це про те, чи залишаться люди, для яких ти працюєш.

У часи війни кожен має робити те, що вміє найкраще. Ми можемо доставити допомогу, можемо швидко зібрати кошти, можемо підтримати там, де потрібно.

– Яким ви бачите майбутнє компанії?

— Я не хочу будувати гіганта. Я хочу створити високоточну, гнучку команду, яка може працювати з клієнтами по всьому світу, залишаючись при цьому доступною і людяною. Наша ціль — бути в першій десятці митних брокерів країни не за обсягами, а за експертизою та довірою.

Мрію, аби український бізнес повертався, нарощував експорт, виходив на нові ринки. А ми будемо поруч, щоб все працювало чітко, як годинник. Тому що SEMERO це не лише про «доставити», це про «зробити правильно».

У цій історії немає гучних перемог чи глянцевих слоганів. Є люди, які щодня роблять свою справу так, аби було спокійно. Спокійно клієнтам. Спокійно команді. І спокійно собі за те, що зробили чесно і на совість.

І, мабуть, саме з таких компаній невеликих, але точних і впевнених і виростає те саме нове бізнес-середовище України, яке вміє діяти з гідністю.

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Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Наталія Павлик

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